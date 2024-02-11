Як заробити у Тік Ток та вивести гроші в Україні — поради та рекомендації

Телефон в руках. Фото: Новини.LIVE

У світі сучасних технологій, Тік Ток відкриває безмежні можливості для заробітку. Мільйони кристувачів вже зробили цю соцмережу джерелом постійного доходу, висловлюючи свій творчій потенціал. Заробляти гроші у Тік Ток можна і в Україні — достатньо знати, як працює монетизація.

Новини.LIVE розповідають, як працює монетизація у Тік Ток, а також як заробляти та виводити гроші з платформи в Україні.

Читайте також:

Як заробляти гроші у Тік Ток

TikTok спеціалізується на коротких відео, де можна виявити свій талант у танцях, співі, комедії та інших сферах розваг. Завдяки простоті використання та неймовірній креативності, платформа налічує вже понад мільярд активних користувачів у більш ніж 150 країнах світу.

Однак TikTok вже давно вийшов за межі простої розважальної платформи. Він став ефективним інструментом для бізнесу та реклами, де компанії можуть залучити увагу своєї аудиторії шляхом креативних інтерактивних форматів.

Заробляти гроші у Тік Ток можна різними способами. Ось найпростіші з них:

Прямий ефір. Це популярна функція, яка дозволяє взаємодіяти зі своєю аудиторією у реальному часі. Ви можете заробляти гроші під час прямих ефірів, отримуючи подарунки від своїх глядачів. Кожен подарунок має певну вартість, яка перетворюється на гроші. Заробити на прямих ефірах у Тік Тоці можуть акаунти, на які підписано понад 1000 користувачів.

Найдорожчі подарунки у Тік Тоці. Джерело: скриншот

Партнерські програми. Приєднайтесь до партнерських програм, які пропонують комісійні з продажу товарів або послуг. Це може бути афілійований маркетинг, де ви отримуєте комісійні за продажі, здійснені за допомогою вашого посилання або промокоду.

Приєднайтесь до партнерських програм, які пропонують комісійні з продажу товарів або послуг. Це може бути афілійований маркетинг, де ви отримуєте комісійні за продажі, здійснені за допомогою вашого посилання або промокоду. Реклама товару чи послуги. Рекламуючи компанію або продукцію, блогери можуть отримувати прибуток безпосередньо від бренду чи автора. Заробіток на інтеграціях і рекламі залежить від кількості підписників — акаунти з понад 100 тис. підписників можуть заробляти до 200 доларів за публікацію, акаунти з 200 тис. підписників — до 500 доларів, а ті, на кого підписано понад 1 млн підписників, отримують за рекламу від 1 тис. доларів.

Як вивести гроші з Тік Току

Щоб вивести гроші з Тік Току, не потрібно нічого підключати. Просто додайте платіжні реквізити та дотримуйтесь алгоритму виведення. Гроші в Україні можна вивести за допомогою платіжної системи PayPal, мінімальна сума виведення з Тік Току — 10 доларів.

До кожного акаунту можна прив’язати до шести методів виведення коштів. Однак ви не можете додати більше п’яти рахунків PayPal і трьох банківських рахунків, тому ви повинні комбінувати способи виведення коштів за необхідності.

Для того, щоб оновити, змінити чи додати спосіб виведення грошей з подарунків, треба зайти в розділ "Баланс", натиснути на "LIVE Gifts", а потім на "Withdraw". Тут можна буде додати та оновити спосіб оплати.

Як вивести гроші з Тік Ток на PayPal:

Щоб вивести гроші з Тік Ток, натисніть на кнопку "Дохід від подарунків", потім на "Вивести" та оберіть "Вивести усі кошти".

Оберіть "Виведення грошей за допомогою PayPal".

Як вивести гроші з Тік Ток на PayPal. Джерело: скриншот

Виведення коштів може тривати близько двох тижнів. Якщо гроші не надійшли на рахунок після вказаного терміну, треба звернутися у підтримку.

Як розкрутити Тік Ток для заробітку

Незважаючи на привабливі можливості, важливо розуміти, що досягти успіху та заробляти шалені гроші у Тік Тоці одразу не вийде. Для цього потрібно докласти чимало зусиль. Ось декілька факторів, які впливають на можливості заробляти на платформі:

Якість контенту. Відео мають бути цікавими, оригінальними та якісними. Викликаючи емоції у глядачів, у вас з'явиться більше шансів залучити підписників та збільшити перегляди своїх відео.

Відео мають бути цікавими, оригінальними та якісними. Викликаючи емоції у глядачів, у вас з'явиться більше шансів залучити підписників та збільшити перегляди своїх відео. Частота публікацій. Регулярні публікації відео допоможуть залучити більше підписників та переглядів.

Регулярні публікації відео допоможуть залучити більше підписників та переглядів. Конкуренція. Не забувайте, що у Тік Тоці існує велика конкуренція, тому ваш успіх напряму залежить від здатності виділитися серед інших тіктокерів.

Не забувайте, що у Тік Тоці існує велика конкуренція, тому ваш успіх напряму залежить від здатності виділитися серед інших тіктокерів. Кількість підписників. Чим більше користувачів Тік Току підписані на ваш акаунт, тим більшим буде ваш заробіток від реклами чи прямих ефірів на платформі.

Заробити гроші у Тік Ток в Україні — це реальна можливість додаткового або повноцінного заробітку. Проте задля цього потрібно інвестувати свій час і ресурси у створення високоякісного контенту та розвитку аудиторії свого акаунту. Якщо дотримуватись всіх правил платформи, можна стати успішним блогером та отримувати гідну оплату за свій контент.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що колишній чоловік співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин, часто розказує підписникам про свої бізнеси. Цього разу молодий блогер повідомив, скільки в нього об’єктів нерухомості та про плани на найближчі п’ять років.

Ми також писали про те, що аферисти вигадали нову шахрайську схему — вони пропонують передивлятися у популярних соціальних мережах короткі відео та ставити "лайки" за гроші. Однак таким чином вони збирають персональні дані, зокрема інформацію про банківську карту.