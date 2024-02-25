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На АЗС оновили ціни на пальне — якою буде вартість бензину завтра

25 лютого 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 26 лютого 2024 року — скільки будуть коштувати бензин, газ та дизель
Автозаправна станція у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За останню добу на українських автозаправних станціях оновили ціни на пальне. У понеділок, 26 лютого, вартість бензину, дизпалива та автогазу залишилася на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 26 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 26 лютого

За даними моніторингового сайту, 26 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,75 грн/л;
  • А-95 — 51,27 грн/л;
  • А-92 — 48,23 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,64 грн/л;
  • скраплений газ — 27,52 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,23 грн/л,
  • А-95 — за 50,81 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,57 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,00 грн/л,
  • скраплений газ — 26,64 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 26 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 26 лютого

26 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 46,90 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,60 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми розповідали, що в Україні з'явилася електрична версія хетчбека Citroёn C4 — ё-C4. Попри збільшену вагу електрокара у порівнянні з бензиновими та дизельними моделями, виробник обіцяє такий самий комфорт та великий запас ходу.

Також ми писали, що більшість українських автомобілістів при виборі автомобіля орієнтуються на наявність в машині насамперед безпекових функцій та засобів легкого кермування. Опитування аналітичної компанії Autolist показало, що у водіїв у пріоритеті.

  

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