Ціни на пальне в Україні станом на 26 лютого 2024 року — скільки будуть коштувати бензин, газ та дизель

На АЗС оновили ціни на пальне — якою буде вартість бензину завтра
За останню добу на українських автозаправних станціях оновили ціни на пальне. У понеділок, 26 лютого, вартість бензину, дизпалива та автогазу залишилася на рівні попереднього дня.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 26 лютого вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 26 лютого
За даними моніторингового сайту, 26 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 54,75 грн/л;
- А-95 — 51,27 грн/л;
- А-92 — 48,23 грн/л;
- дизельне пальне — 51,64 грн/л;
- скраплений газ — 27,52 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 54,23 грн/л,
- А-95 — за 50,81 грн/л,
- бензин А-92 — за 47,57 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — за 51,00 грн/л,
- скраплений газ — 26,64 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 26 лютого
26 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 46,90 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 28,60 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.
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