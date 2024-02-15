Ціни на пальне в Україні станом на 15 лютого 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

На АЗС оновили ціни на пальне — скільки коштує бензин сьогодні в Україні
За останню добу на українських автозаправних станціях оновили ціни на пальне. У четвер, 15 лютого, вартість бензину та дизпалива не змінилася. Ціна на автогаз також залишилась на рівні попереднього дня.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
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Ціни на пальне на АЗС 15 лютого
За даними моніторингового сайту, 15 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 54,23 грн/л;
- А-95 — 50,81 грн/л;
- А-92 — 47,57 грн/л;
- дизельне пальне — 51,00 грн/л;
- скраплений газ — 26,64 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 54,16 грн/л,
- А-95 — за 50,63 грн/л,
- бензин А-92 — за 47,07 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — за 50,66 грн/л,
- скраплений газ — 26,18 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 15 лютого
15 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" та Luxwen — 47,49 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 28,10 грн/л, на KLO — 26,98 грн/л, на Shell — 26,80 грн/л.
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