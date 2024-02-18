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На українських АЗС змінились ціни — скільки буде коштувати пальне завтра

18 лютого 2024 22:45
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Ціни на пальне в Україні станом на 19 лютого 2024 року — скільки будуть коштувати бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях за останню добу оновили ціни на пальне. У понеділок, 19 лютого, вартість бензину, дизпалива та автогазу залишилася без змін.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 19 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 19 лютого

За даними моніторингового сайту, 19 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,33 грн/л;
  • А-95 — 50,92 грн/л;
  • А-92 — 47,79 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,12 грн/л;
  • скраплений газ — 26,65 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,16 грн/л,
  • А-95 — за 50,63 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,07 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 50,66 грн/л,
  • скраплений газ — 26,18 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 19 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 19 лютого

19 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 46,40 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,10 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 26,80 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми розповідали, які вживані авто можна купити в Україні за ціною до 6000 доларів у 2024 році. Середньостатистичний українець не завжди може дозволити собі купити нову машину з автосалону. Але на вторинному ринку можна купити автомобіль з пробігом, який за умови дбайливого догляду прослужить ще довго.

Також ми писали, який бензин краще підходить для зимової їзди на автомобілі. Бензин з нижчим октановим числом застигає за нижчих температур, ніж високооктановий. Тому він менш схильний до утворення парафіну в паливних системах автомобіля. Така властивість запобігає можливим замерзанням паливних ліній та фільтрів, які призводять до зупинки двигуна.

  

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