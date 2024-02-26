Война в цифрах — экономические итоги двух лет

Украинская экономика начала восстанавливаться. Автор изображения: UIFuture

Более 7,5 тыс. выпущенных ракет, сотни миллиардов долларов прямых убытков, десятки миллионов беженцев и переселенцев, 18% оккупированной территории и десятки тысяч погибших. Таковы итоги двух лет полномасштабной войны, которую развязала РФ. При всем этом украинская экономика демонстрирует удивительную устойчивость. Мобильная связь и банкинг продолжают работать. Супермаркеты и рестораны наполнены продуктами. Нет ни дефицита, ни регулирования цен. А военные с фронта иногда даже жалуются, что жизнь в не фронтовых регионах слишком "нормальная". Новини.LIVE вместе с экспертами подвели итоги двух лет войны и выяснили, какие вызовы будут ждать нас дальше.

Экономика начала восстанавливаться

После почти 30% сокращения экономики в течение первого года войны, в 2023 году ВВП Украины, по оценкам НБУ, вырос почти на 5%. Да, это по-прежнему означает снижение примерно на 25% по сравнению с довоенным уровнем. Однако учитывая масштабы разрушений, вызванных российским вторжением, и тот факт, что Россия по-прежнему оккупирует около 18% территории Украины, даже такие результаты внушают оптимизм.

Денег может не хватить

Тем не менее угрозы для экономики сохраняются. Не стоит забывать, что Украина вступает в третий год полномасштабной войны с колоссальным дефицитом бюджета, в размере почти 50% (или около 40 млрд долл.), которые придется привлекать как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

Это сегодня главный риск бюджета, ведь подтвержденной финансовой помощи у Украины пока почти в четыре раза меньше, чем нужно. Тем временем новое финансирование военной помощи в сумме 60 млрд долл. не могут согласовать в Конгрессе США еще с осени 2023 года.

"На США в этом году рассчитывать не стоит. Если они и решат выделить нам помощь, то это будет скорее сюрприз", — говорит Новини.LIVE руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Что касается помощи ЕС, то здесь дела идут лучше. На днях профильные комитеты Европейского парламента поддержали программу финансовой поддержки Украины UkraineFacility. Речь идет про выделение 50 млрд евро.

🇪🇺 European Parliament’s foreign committee is united in supporting #Ukraine. We just approved #UkraineFacility, a €50 Billion financial aid for the years to come.

On the next week's plenary in Strasbourg, the whole Parliament will once again stand together in solidarity with 🇺🇦 pic.twitter.com/GaX14f8wqk — Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺🇮🇱 (@ViolavonCramon) February 22, 2024

В целом, как прогнозирует Паращий, тот дефицит бюджета, который заложен на 2024 год будет профинансирован.

"Но не факт, что тот дефицит, который посчитало правительство будет достаточным, чтоб покрыть все затраты. В первую очередь – военные", — сказал нам Паращий.

Валютной выручки стало в два раза меньше

Валютных поступлений, столь необходимых для поддержания финансовой стабильности, также стало меньше. По данным Госстата, в 2023 году, по сравнению с довоенным 2021 годом, экспортная выручка сократилась практически вдвое, — до 36,2 млрд долл. Причем почти весь этот объем валюты поступил в страну от экспорта сельскохозяйственной продукции: продуктов раститетельного происхождения, зерна и масел. Экспорт железной руды, еще недавно одного из главных экспортных товаров, сократился за два года на 74,4%, достигнув отметки в 1,8 млрд долл.

Причиной столь стремительного снижения экспортных доходов являются разрушения производственных мощностей, продолжающиеся сбои в цепочках поставок из-за активных боевых действий, а также разгорающиеся противоречия с Польшей, что приводит к протестам польских фермеров, блокирующих границы для украинских товаров. Причем, эта ситуация, похоже, быстро не решится. Сейчас зерновые грузы могут перевозиться через Польшу только транзитом на пути к портам на Балтийском море или в другие страны Европы. Но польские фермеры требуют от правительства закрыть границу для других пищевых продуктов, включая сахар и фрукты.

Как сообщает агентство Bloomberg, на прошлой неделе министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский и его польский коллега Чеслав Секерский встретились в попытке договориться, но не достигли значительного прогресса.

Абсурдность этой ситуации заключается в том, что у нас действует ЗСТ с ЕС, более того, ЕС установил для нас временный льготный режим на несколько лет. "Но какая польза от этого режима, если граница будет полностью заблокирована?", — отмечает финансовый аналитик Алексей Кущ.

Он также добавил, что блокируя границы, а также запрещая импорт целого ряда украинских товаров, поляки нарушили соглашение про зону свободной торговли с ЕС, а также соглашение в рамках ВТО, а именно ГАТТ.

"Почему же тогда мы не можем ввести пошлины на польские товары, поддержав собственных производителей, те же молокозаводы, и сформировать дополнительные поступления в государственный бюджет, в которых мы сейчас остро нуждаемся? Вопросы есть, а ответа нет. Вся наша реакция сейчас, как ни странно, направлена на углубление проблемы, а не на ее решение", — говорит Кущ.

Причем если нынешняя ситуация в ближайшее время не решится, сохранить даже существующие объемы экспорта сельхозпродукции станет объективно сложнее.

Курс на 40 грн за доллар

Недостаток экспортных поступлений уже начал оказывать свое влияние на курс гривни, который на протяжение почти полутора лет войны оставался стабильным. Но с начала года национальная валюта начала дешеветь. По состоянию на 22 февраля, стоимость доллара в банках уже достигла 39 грн. А евро уже перевалило за 42 грн.

Как говорит Кущ, колебания в пределах 5% — совершенно нормальны. "Если мы говорим о девальвации, то допустимая девальвация – где-то до 40 грн. А если учесть фактор войны, то можно брать и более широкий коридор — 38-42 грн за долл.", — отмечает Кущ.

Чтобы не допустить резкой девальвации, НБУ активно выходит на валютный рынок с интервенциями, "сжигая" золотовалютные резервы (ЗВР). Так, если еще в конце декабре объем ЗВР составлял почти 40,5 млрд долл., то по состоянию на начало февраля 2024 года – уже 38,5 млрд, снизившись на 2 млрд долл.

Внешний долг вырос почти в два раза

Существенное влияние война оказала и на размер внешнего долга страны, который с начала полномасштабного вторжения увеличился почти в два раза. По данным Госстата, на январь 2024 года внешний государственный и гарантированный государством долг Украины составил 101,7 млрд долл., увеличившись с 57,2 млрд на начало 2022 года.

В то же время, как говорит Паращий, размер долга сейчас отходит на второй план, главное – это цена денег и срок, когда их нужно начинать отдавать.

Самые дороги кредиты, по его словам, идут в Украину от МВФ. "Они дают деньги под 7% и выплачивать нужно уже с 5-го по 10-ый год. ЕС, в свою очередь, дает очень хорошие условия. На 35 лет под нулевую ставку", — сказал нам Паращий.

Но, главное, по его словам, новые долги не увеличивают краткосрочные обязательства Украины, что чрезвычайно важно во время войны.

"Экономике нужны люди"

В свою очередь бизнес, который несмотря на войну продолжает свою деятельность в Украине смотрит в будущее с оптимизмом, а некоторые уже рассматривают возможность инвестиций и повышения ЗП своим сотрудникам. Об этом Новини.LIVE рассказала исполнительный директор Европейский Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

"Из нашей ассоциации никто не сообщил о планах ухода из Украины. Бизнес оптимизировался, накопил резервы и даже начинают получать прибыли", — рассказывает нам Деревянко.

По ее словам, многие предприятия сегодня пересматривают планы развития в зависимости от регионов, так как на оккупированных или прифронтовых территориях ситуация с ведением бизнеса сложная.

"Но в западной, центральной, и даже в южной областях бизнес идет. Из более чем 900 компаний, почти все планируют платить выплачивать зарплату сотрудникам без изменений, а некоторые – даже повышать", — говорит нам Деревянко.

По ее мнению, главным вызовов для бизнеса на очередной военный год станут люди. А точнее их отсутствие.

"Мы уже сейчас видим, что многие отказываются от контрактов и устраиваются работать в "серую", за наличку. В таких условиях, когда международная помощь сокращается, нужно искать решения внутри страны, чтобы и армия была укомплектована, и бизнес работал. Сейчас идет много споров, что нужна мобилизация, но также должен быть сильный экономический фронт", — говорит Деревянко.

ООН: в гуманитарной помощи нуждается 40% страны

Демография – это пожалуй самый больной вопрос для Украины. По данным Офиса генерального прокурора, всего с начала российского вторжения и до конца 2023 года погибли 11673 человека.

Сколько наших военных отдали своих жизней – достоверно не известно. В августе этого года газета New York Times, со ссылкой на официальные источники в США, называла следующие цифры: 70 тыс. погибших и 100-120 тыс. раненых. На пресс-конференции ко второму году войны президент Украины Владимир Зеленский сообщил меньшую цифру погибших, а именно 31 тыс. военных.

Еще миллионы вынуждены были оставить привычное для себя место жительства. По данным ООН, в настоящее время в Украине начитывается 3,7 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), еще 6,5 млн украинце выехали за границу, а более 14 млн человек — нуждаются в гуманитарной помощи.

На восстановление нужно почти пол триллиона долларов

И эти цифры только растут. Последние два года российские войска вели массированные обстрелы по всей территории Украины, в том числе по жилым кварталам и энергетической инфраструктуре. По состоянию на июнь 2023 года во время войны было разрушено почти 1,5 млн домов, прямой ущерб зданиям и инфраструктуре оценивается в 152 млрд долл. А общая стоимость необходимая для реконструкции и восстановления - в 486 млрд долл.