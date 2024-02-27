Национальная стратегия доходов: последствия для ФЛП

Предприниматель на рынке. Фото: Новини.LIVE

В конце прошлого года правительство презентовало Национальную стратегию доходов Украины до 2030 года, которая не на шутку взбудоражила общество. Наиболее дискуссионной инициативой Стратегии оказалась возможная ликвидация упрощенной системы налогообложения и, соответственно, дальнейшая судьба украинских ФЛП.

Почему правительство хочет реформировать упрощенную систему налогообложения

Упрощенную систему налогообложения в Украине используют около 1,7 миллиона налогоплательщиков, генерирующих относительно стабильные налоговые поступления — около 0,9 % ВВП в период 2020–2022 годов. Упрощенная система предусматривает необязательный режим, при котором налогоплательщики получают выгоду как от упрощений соблюдения требований законодательства и выполнения административных обязанностей, так и от меньшей налоговой нагрузки.

В случае применения 1-й или 2-й группы упрощенного режима налогообложения налоговая нагрузка не зависит от размера полученного дохода и ни в коем случае не зависит от величины полученной прибыли. Хотя за время своего существования режим упрощенного налогообложения претерпел многочисленные изменения, его базовая концепция остается в целом неизменной.

В правительстве считают систему упрощенного налогообложения, мягко говоря, не идеальной для Украины в условиях войны. В Кабмине убеждены, что с точки зрения налогообложения бизнеса режим упрощенной системы ставит под угрозу налоговые поступления в государственный бюджет. Необязательность системы означает, что именно налогоплательщики с наибольшими доходами обладают наибольшим стимулом выбирать эту систему, что де-факто приводит к уменьшению их налоговых обязательств.

Возможности занижения налоговых обязательств в сочетании с практическим отсутствием учета товародвижения, высоким уровнем наличных расчетов при неприменении регистраторов расчетных операций и необязательностью документального подтверждения происхождения товаров, являются сильными стимулами для налогоплательщиков скрывать объемы оборотов или определенные виды деятельности с целью реализации ввозимых или производимых товаров, а также реальные объемы наличных расчетов с конечными потребителями таких товаров.

Чиновники пытаются бороться с уклонением бизнеса от уплаты налогов. Фото: kmu.gov.ua

В правительстве аргументируют: значительный фактически не контролируемый объем торговли контрафактным и контрабандным товаром через разветвленную сеть ФЛП практически заставляет добросовестный бизнес, попадающий в неравные конкурентные условия, также начать использовать "упрощенку" или в комбинации с общей системой налогообложения, когда через изменение структуры бизнеса его отдельные наиболее прибыльные сегменты переводятся в упрощенную систему налогообложения.

Особенно опасно, считают в правительстве, это для попыток государства обеспечить равные условия налогообложения труда и неформальной занятости. В этом случае "упрощенка" является самым большим вызовом. Многочисленные юридические и физические лица выбирают использование статуса самозанятого в рамках упрощенной системы налогообложения вместо оформления стандартных трудовых отношений.

Как правительство хочет реформировать упрощенную систему налогообложения

Утвержденная правительством Национальная стратегия доходов до 2030 года предусматривает, в частности, реформирование упрощенной системы налогообложения.

В течение переходного периода, который продлится три года, ставки единого налога (проценты от объема полученного дохода) для юридических лиц третьей группы будут постепенно увеличиваться до значения, эквивалентного размеру обычной ставки налога на прибыль (18 % от объема прибыли до налогообложения). Целью является поощрение юридических лиц к постепенному в течение трех лет самостоятельному переходу на общую систему налогообложения. По окончании переходного периода для юридических лиц будет установлен запрет на пребывание на упрощенной системе налогообложения. Вторая и третья группы "упрощенки" для физических лиц-предпринимателей будут объединены в одну группу. Все налогоплательщики, находящиеся на этой объединенной системе, будут уплачивать налог от объема полученного дохода на основе дифференцированной шкалы ставок. Эта шкала будет предусматривать минимальную ставку в размере 3% для торговой деятельности и будет содержать градацию ставок до 17% для ряда услуг (в целях поощрения добровольного перехода на общую систему налогообложения доходов физических лиц). Введение дифференцированных ставок для отдельных видов деятельности, включая услуги, будет предусматривать постепенное их поднятие в течение трех лет. Список видов деятельности, разрешенных для участия в первой группе "упрощенки", будет пересмотрен с целью сокращения за счет высокомаржинальных видов бизнеса. Подход к налогообложению будет пересмотрен: будет отменен фиксированный размер налога и применен исключительно налог с фактически полученного дохода. Для "упрощенцев" объединенной второй группы будет обязательно применение регистраторов расчетных операций (классических РРО или программных РРО). Порог регистрации плательщиком НДС будет применяться ко всем "упрощенцам" первой и объединенной второй группы. Для крестьянских фермерских хозяйств (физических лиц), которые останутся в режиме четвертой упрощенной группы, налогооблагаемая база будет расширена с года, в котором будет введено налогообложение земли на основе ее массовой оценки. Для производителей сельскохозяйственной продукции (юридических лиц) ставки единого налога в течение трех лет будут пересмотрены в сторону увеличения размера, эквивалентного общему значению ставки налога на прибыль. Целью такого мероприятия является поощрение юридических лиц постепенно в течение трех лет самостоятельного переходить на общую систему налогообложения. По окончании переходного периода для юридических лиц будет установлен запрет на пребывание на упрощенной системе налогообложения. Будут упразднены исключения относительно возможности ведения хозяйственной деятельности без обязанности осуществлять учет и документально подтверждать происхождение товаров. Такой учет будет максимально упрощенным, но обязательным, независимо от организационно-правовой формы и/или вида деятельности налогоплательщика.

Что об инициативах правительства думают эксперты и юристы

Эксперты Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики положительно оценивают правительственную Стратегию доходов. Там уверены, что реализация заложенных в Стратегию инициатив исключит возможность использования упрощенной системы налогообложения для оптимизации налогов. В частности, речь идет о сокрытии бизнесом реальных оборотов и доходов благодаря злоупотреблениям при использовании РРО/ПРРО, отсутствию эффективной системы контроля за доходами и расходами. Также должен быть положен конец использованию упрощенной системы для уменьшения налогооблагаемого дохода граждан путем использования статуса самозанятого лица на "упрощенке" вместо оформления стандартных трудовых отношений.

Старший юрист практики налогов/транзакционного и международного налогообложения Arzinger Денис Эрсой констатирует, что предусмотренные Нацстратегией доходы реформы упрощенной системы налогообложения направлены в первую очередь на увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет. Это, безусловно, является следствием неутешительного состояния госбюджета из-за значительных расходов на войну на фоне задержек с международной помощью.

Война очень дорого стоит государственному бюджету. Фото из открытых источников

В этом контексте, по его мнению, некоторые шаги государства выглядят достаточно логичными — в частности, инициатива по увеличению ставки единого налога для сервисных бизнесов, которые в большинстве случаев не несут существенных затрат. Вместе с тем отдельные меры могут лишь увеличить для добросовестных плательщиков нагрузку на администрирование налогов и подорвать саму идею упрощенной системы налогообложения. Речь, в частности, идет об ужесточении правил ведения товарного учета и введении единого порога для регистрации плательщиком НДС.

При неправильной имплементации введение товарного учета для всех упрощенцев может привести к усилению давления со стороны налоговых органов на небольшие бизнесы и частных предпринимателей. Кроме того, если будет введен единый порог для регистрации плательщиком НДС и этот порог будет достаточно низким, то для многих упрощенцев администрирование НДС станет новым вызовом.

Радикально негативно оценивает правительственные инициативы по "упрощенцам" и ФЛП управляющий партнер юридической компании "Winner" Игорь Ясько. По его мнению, предусмотренные Стратегией доходов изменения фактически направлены на уничтожение малого и среднего бизнеса, что может послужить основой для усиления влияния крупных корпораций, со злоупотреблениями которых якобы пытаются бороться. Фактически речь идет о попытке решить проблему с сокрытием объемов оборотов крупного бизнеса за счет добропорядочного бизнеса "упрощенцев". Как результат — страна может потерять часть предпринимателей, потому что работать как ФЛП станет невыгодно.