Цены на топливо в Украине по состоянию на 22 февраля 2024 года — сколько будут стоить бензин, газ и дизель

В Украине стремительно дорожает горючее — какими будут цены на АЗС завтра
Цены на горючее обновились за последние сутки. На четверг, 22 февраля, в Украине подорожали почти все виды горючего. Больше всего подорожал бензин А-95+. Цена на этот вид горючего выросла на 20 копеек.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о топливе 22 февраля вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 22 февраля
По данным мониторингового сайта, 22 февраля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 54,66 грн/л;
- А-95 — 51,10 грн/л;
- А-92 — 47,98 грн/л;
- дизельное топливо — 51,40 грн/л;
- сжиженный газ — 26,89 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 54,23 грн/л,
- А-95 — за 50,81 грн/л,
- бензин А-92 — за 47,57 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 51,00 грн/л,
- сжиженный газ — 26,64 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 22 февраля
22 февраля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 50,99 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Neftek — 45,99 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 28,10 грн/л, на KLO – 27,79 грн/л, на Shell — 27,20 грн/л.
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