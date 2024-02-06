Законопроект о мобилизации. Будут ли блокировать счета "уклонистов" за границей

Почему принятие законопроекта о мобилизации в нынешнем виде может навредить Украине

Новый законопроект о мобилизации, который Кабмин внес в ВР, остается главной темой в украинском обществе. Если закон будет принят, то в течение 60 дней каждый мужчина обязан будет обновить свои военно-учетные данные в ТЦК. В противном случае уклоняющихся будут ждать санкции. Среди них — запрет на консульские действия, управление автомобилем и выезд за границу, а также арест счетов в банках, ценных бумаг, а также электронных денег. При этом из новой версии законопроекта убрали норму о запрете на распоряжение недвижимым имуществом, а принятие решения о наложении санкции хотят возложить на суды, а не на ТЦК. В то же время эксперты опасаются, что такие действия могут спровоцировать отток денег и парализовать судебную систему.

Явиться в ТЦК — обязанность для всех мужчин

Новый законопроект хоть и внес некоторые изменения, но в целом изменился не сильно. В случае принятия законопроекта у каждого мужчины появится новая обязанность — обновить свои военно-учетные данные. Заметим, что в предыдущей версии выделялось 20 дней.

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"Военнообязанные в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг, либо электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, либо в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения", — говорится в законопроекте.

Кстати, как указано в переходных положениях к законопроекту, 60 дней начнут отсчитываться с момента вступления закона в силу.

Как следует из документа, обновить данные можно тремя способами — в ТЦК и СП, электронном кабинете и ЦНАПах. Но есть нюанс. Если законопроект будет принят до того, как запустят реестр, единственным возможным вариантом будет явиться в ТЦК.

Электронные повестки хотят узаконить

Законопроект также предусматривает меры воздействия на уклонистов. Процедура следующая — если в течение 60 дней человек не обновил свои данные, то сотрудники ТЦК сообщают о нем в полицию, которая должна доставить его в ТЦК. Если полиция не сможет найти человека, то ТЦК направляет человеку требование обновить данные.

И здесь начинается самое интересное. Чтобы такое требование считалось врученным, как следует из документа, достаточно просто послать такое требование в электронный кабинет. Такой вывод можно сделать из анализа нормы о том, какой день будет считаться днем вручения такого требования.

Так, днем вручения требования предлагают установить:

1) день вручения требования под расписку средствами почтовой связи;

2) день получения территориальным центром комплектования и социальной поддержки уведомления о доставлении требования в электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;

3) день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, местожительству или нахождению лица, уведомленному этим лицом территориальному центру комплектования и социальной поддержки;

4) день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, зарегистрированного в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило территориальный центр комплектования и социальной поддержки о другом адресе.

Отдельного внимания заслуживают пункты 3 и 4, согласно которым, чтобы требование считалось врученным, достаточно отметки в почтовом отделении о невозможности доставки по адресу. Иначе говоря, даже если вы не проживаете по адресу, по которому вам выслали требование, вы все равно будете считаться уведомленными о нем.

"В случае отказа гражданина получить требование или в случае невозможности вручения требования по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части третьей настоящей статьи, гражданин считается уведомленным о требовании, а требование считается врученным", — говорится в документе.

Будут ли блокировать счета за границей

Если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную в нем обязанность (обязанности) или не явился в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки (зарубежного дипломатического учреждения Украины, если гражданин находится за границей), ТЦК обращается в суд по:

1) временному ограничению такого гражданина в праве выезда за пределы Украины — на срок для выполнения обязательств по такому требованию;

2) временному ограничению такого гражданина в праве управления транспортными средствами — на срок для выполнения обязательств по такому требованию;

3 ) наложение ареста на средства и другие ценности такого гражданина, находящиеся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг, или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках у эмитентов электронных денег, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях — срок к выполнению обязательств по такому требованию.

Остановимся более подробно на аресте счетов и денежных ценностей. Отметим, что в документе отсутствует привязка к национальности счетов или национальности банка. То же касается и финансовых учреждений.

Исходя из такой общей формулировки напрашивается вывод, что законодатели хотят сделать любые счета подлежащими блокированию. Однако как будет работать механизм на самом деле и будет ли работать вообще, покажет только практика.

Как отмечает экономист Олег Пендзин, любые компании, зарегистрированные в Украине, будут обязаны выполнить решения судов, однако решение суда Украины не является обязательным для выполнения для учреждений за ее пределами.

"Для того, чтобы решение о блокировании счетов было исполнено в другом государстве, должно быть решение суда соответствующей страны. То есть никоим образом оно не будет влиять на счета в иностранных банках и учреждениях", — сказал Новини.LIVE Пендзин.

Однако такое решение может быть направлено в консульское учреждение, которое может подать его на признание в той или иной стране. "Тогда начинается судебное рассмотрение. Но это судебный сбор и дополнительные деньги для государства, которых и так не хватает", — сказал Пензин.

Риски для судебной системы

Этим же законопроектом вносятся изменения в процессуальный кодекс, согласно которому суд будет иметь только 15 дней на рассмотрение дела. К тому же, такие решения хотят сделать немедленными к исполнению. При этом апелляция не приостанавливает его исполнение.

"Изменяется абсолютно вся система судоустройства в части этой статьи. Решение суда первой инстанции никогда не вступает в силу сразу, дается время, в течение которого проигравшая сторона может обжаловать решение. Этим же законопроектом не предусматривается право на обжалование. Решение вступает в силу немедленно независимо от того, будете ли вы обжаловать или нет. Другими словами, вы можете податься на обжалование в течение 15 дней, но решение уже вступило в силу. Даже если вы обжалуете, аресты снимут только после того, как вы успешно выиграете апелляцию", — объясняет адвокат Олег Лукьянчиков.



Кроме того, как опасаются эксперты, суды будут выносить подобные решения почти в автоматическом режиме. "Проблема законопроекта заключается именно в том, что любое представление от ТЦК будет судом парафироваться. То есть не будет состязательности. Как следственные судьи, которые почти автоматом выносят решения. Это проблема", — говорит нам Пендзин.

Многие вопросы у юристов также возникают в части практического выполнения норм документа. Но отмечают, что его принятие может парализовать судебную систему.

"Сколько человек проживает в Голосеевском районе Киева? 100 тыс.? Если 100 тыс. не пришло получать письма, которые были автоматически вручены. То, согласно законопроекту, будет 100 тыс. писем в суд? Вы понимаете, что ляжет вся судебная система в Украине. Абсолютно вся. И это я не принимаю во внимание воздушную тревогу, на время которой суды закрываются. Я считаю, что эта категория дел станет самой главной в судах. А что будет с другими делами?" — отмечает адвокат Николай Гольбин.

Принятие законопроекта может спровоцировать отток средств

Последствия принятия закона может ощутить и банковская система Украины. "Отток средств уже начался. Тем, кто в Украине, достаточно будет перебросить средства на счета жены, мамы и т.д. Но, я думаю, что очень многие захотят просто снять деньги и положить себе под подушку. Высока вероятность также того, что те мужчины, которые находятся за границей, просто начнут выводить свои деньги за пределы страны", — говорит Гольбин.

К слову, как сообщили на днях в НБУ, находящиеся за рубежом украинцы ежедневно тратят около 35 млн долларов, используя карточки украинских банков.

В целом же, как отмечает Пендзин, этот законопроект необходим для государства и, скорее всего, будет принят, но общей картины он не изменит. "Его ожидают. Косметические правки будут точно. Но его примут. А что дальше? Ну приняли, и что изменится? Появятся дополнительные деньги для мобилизации?" — сказал Пензин.



Кстати, как на днях сообщила председатель комитета Совета по бюджету Роксолана Подласа в подкасте Центра экономической стратегии (ЦЭС), по подсчетам ведомств, мобилизация от 400 до 500 тысяч человек в этом году обойдется в 322 млрд грн дополнительных расходов. "Чтобы одеть этих людей, научить их, кормить и выплачивать денежное довольствие".