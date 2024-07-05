Льготы на коммунальные услуги — части украинцев упростили условия

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) совместно с Министерством по делам ветеранов запустил экспериментальный проект, в рамках которого процесс обращения за жилищными льготами упростили. Воспользоваться такой возможностью могут ветераны войны и их семьи.

Об этом сообщается на сайте ПФУ.

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Упрощенная подача заявлений на жилищные льготы

Как отмечают в фонде, в Украине продолжается экспериментальный проект, предусматривающий возможность упрощенного обращения за льготами на оплату коммунальных услуг, доступная для ветеранов войны. Соответствующий вопрос регулирует правительственное постановление №1395 "О реализации экспериментального проекта по усовершенствованию порядка взятия на учет ветеранов войны и предоставления им льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа" от 27 декабря 2023 года.

В ПФУ объяснили, что идея состоит в том, что вместо двух отдельных заявлений нужно подать одно упрощенное. То есть сейчас можно написать заявление "О взятии на учет и предоставлении льгот". В то время как раньше необходимо было писать два отдельных:

"О взятии на учет";

"О предоставлении льгот".

При этом в новом упрощенном заявлении ветераны войны должны указывать значительно меньший объем информации, чем раньше. В фонде объясняют, что остальные данные смогут собрать благодаря электронному информационному взаимодействию между госреестрами.

Кроме самих ветеранов войны, подавать упрощенные заявления на назначение льгот имеют право члены их семей.

Заявления можно подавать любым удобным способом:

в сервисном центре Пенсионного фонда;

отправить по почте или онлайн;

через портал е-услуг ПФУ.

Как упрощенно подавать заявления онлайн

Также в фонде объяснили, как именно подавать заявления через портал Пенсионного фонда. Для этого необходимо сделать несколько шагов:

зайти на портал Фонда и авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

далее в личном кабинете слева необходимо выбрать в разделе "Коммуникации по ПФУ" пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

после ознакомления с информацией во всплывающем окне нужно нажать "Продолжить";

в открывшемся новом поле необходимо выбрать пункт "Заявление о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту";

после этого нужно внести личные данные в онлайн-форму, которая появится на экране: там необходимо указать лицо, осуществляющее подачу заявления, общие данные о льготнике (в частности, паспортные/адресные), добавить информацию о льготах, сведения, что касаются банковских реквизитов.

перед тем, как окончательно сформировать заявление и отправить в Пенсионный фонд путем опции "Добавить файл", по желанию или наличию можно добавить также скан-копии документов, которые также могут влиять на жилищную льготу;

в самом конце нужно дать согласие на передачу/обработку персональной информации, поставив специальную отметку;

последнее действие – нажать кнопку на экране "Сформировать заявление".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине предлагается существенно изменить процедуру начисления средств за жилищные субсидии гражданам. В связи с этим планируют внести изменения в соответствующий порядок использования средств.

Также мы писали, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги продолжают расти, однако значительное повышение стоимости электроэнергии, которая подорожала до 4,32 гривны за киловатт-час, коснется не всех, ведь некоторые украинцы могут получить 100% скидку на оплату услуг.