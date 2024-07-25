Мобильная связь при отключениях — какой она будет зимой и как изменятся цены

Телефон в руке. Фото: iStock

Из-за частых отключений света в Украине мобильная связь стала исчезать надолго. Власти требуют от операторов больше времени работать без централизованного электропитания, но не предоставляют для этого преференций. Эксперты прогнозируют, что инвестиции в оборудование приведут к росту тарифов на 50% в 2025 году, однако при продолжительных отключениях все равно вряд ли удастся обеспечить бесперебойную связь.

Об этом рассказывает LIGA.net.

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Почему во время июльских отключений не было стабильной связи

Мобильные операторы начали готовить связочное оборудование к перебоям с электричеством еще с осени 2022 года после первых масштабных обстрелов россиянами украинской энергетической инфраструктуры.

Для обеспечения работы базовых станций (БС) при отключении электричества компании обустраивают их литий-ионными аккумуляторами. По данным Киевстара, такие аккумуляторы могут обеспечивать работу станций до четырех часов. С 2022 года компания установила 115 000 таких приборов, а в 2024 году планирует прибавить еще почти 62 000.

В Vodafone в 2024 году установили и планируют установить 83 400 батарей литий-ферумного типа (LiFePO4), которые гораздо лучше приспособлены к длительным отключениям света и могут обеспечить тринадцать раз больше циклов зарядки. Сейчас у Vodafone количество батарей имеет в полтора раза большую емкость, чем в начале года.

Оператор lifecell также снабдил большинство своих БС новыми литиевыми батареями, которые способны поддерживать работу станции до четырех часов, в зависимости от нагрузки, сообщили в пресс-службе оператора.

Несмотря на принятые меры, в июле абоненты трех крупнейших мобильных операторов столкнулись с исчезновением мобильной связи и интернета. Кое-где связь исчезала на все время блекаута и даже после возобновления электроснабжения. Одной из причин не только отключение централизованного электропитания, но и ограниченная пропускная способность мобильной сети.

Почему во время отключений не работает мобильный интернет

При обесточивании первыми страдают пользователи мобильного интернета. Из-за отсутствия домашней Wi-Fi сети они переходят на мобильную сеть, что приводит к ее перегрузке. Мобильная сеть не рассчитана на тот же объем трафика, что и фиксированный интернет, отмечают в lifecell.

Эксперты отмечают, что нагрузка на мобильную сеть была бы меньше, если бы больше пользователей в Украине использовали домашний интернет по технологии PON, которая обеспечивает соединение даже при отключении электричества.

Однако в крупных городах технология PON не распространена, и быстрый рост ее доли маловероятен из-за кадрового дефицита у провайдеров. Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) прогнозирует, что до конца года доля киевских пользователей PON вырастет лишь до 20% с текущих 7-9%, при этом очереди на подключение достигают двух-трех месяцев.

Еще одной причиной исчезновения мобильного интернета во время блекаутов является отключение операторами энергозатратных технологий, таких как 4G, для увеличения времени работы источников бесперебойного питания (ИБП) на базовых станциях.

Перегрузка сети при отключении света также ухудшает качество голосовой связи, отмечают в lifecell. Если аккумуляторы успеют полностью зарядиться, абоненты в зоне покрытия БС с резервным питанием будут иметь доступ к услугам. Однако в жару батареи быстрее разряжаются из-за нагрузок на охлаждающие системы, а частые июльские отключения электроснабжения не давали достаточно времени для подзарядки.

Как помогают генераторы

Мобильные операторы также поддерживают работу базовых станций при обесточивании с помощью генераторов, но их значительно меньше, чем БС с аккумуляторами.

Оператор lifecell установил генераторы более чем на 1700 своих БС. В Vodafone таких станций полторы тысячи, причем почти половина из них использует установки от партнеров и клиентов. В 2024 году Vodafone планирует приобрести еще 280 генераторов.

У Киевстара более 2300 стационарных и передвижных генераторов, но лишь часть из них поддерживает работу БС. Другие установлены на ключевых объектах телеком-сети, в частности, критической энергоинфраструктуры, и способны обеспечивать их функционирование в течение трех суток.

Согласно Стратегии развития электронных коммуникаций до 2030 года, подключение батарей и генераторов к базовым станциям (БС), а также отключение энергозатратных технологий типа 4G помогают мобильным сетям поддерживать стабильную работу при кратковременных отключениях света. Однако при длительном отключении сети теряют значительную часть емкости.

Насколько готовы операторы к отключениям более чем на 10 часов

Участники рынка сообщили LIGA.net, что точное количество абонентов, лишившихся телефонной связи во время июльских блекаутов, неизвестно. Для этого необходимо учесть не только количество пользователей, находящихся в зоне покрытия неактивных базовых станций, но и изменяющиеся факторы, такие как погодные условия и интенсивность потребления интернета.

"Некоторым жителям столицы повезло больше, и они могут, например, перейти из комнаты в кухню и поймать сигнал базовой станции, на которой есть электропитание", — сказала председатель совета ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" (ТелПУ) Татьяна Попова.

Ситуация со связью лучше в регионах вне столицы, где меньше потребляют электроэнергии и продолжительность блекаутов короче, хотя в lifecell отмечают, что качество связи у их клиентов по всей стране примерно одинаковое.

Независимо от общего количества абонентов, оставшихся без связи во время блекаутов летом, власти сочли ситуацию недопустимой. 25 июня Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) издал распоряжение, согласно которому операторы должны обеспечивать доступность услуг мобильной связи в течение четырех часов отсутствия электроснабжения на большинстве базовых станций.

Начальный норматив, согласно заявлениям операторов, примерно равнялся времени автономной работы аккумуляторной батареи, предусматривал поддержку мобильной связи в течение четырех часов отсутствия электроснабжения. Однако из-за проблем со связью во время июльских блекаутов НЦУ через 20 дней обновил требования:

До 1 октября операторы должны обеспечить доступность мобильной связи без электричества в течение 10 часов в 60% своих БС в каждой области;

С 1 ноября — на 70% БС;

С 1 декабря — на 80% БС;

С 1 февраля 2025 года — на 100% БС.

Обеспечить десятичасовое автономное электропитание базовых станций пока представляется сложной задачей. Операторы, такие как Vodafone и lifecell, изучают новые требования НЦУ и уже отмечают, что справиться с терминами и условиями регулятора будет непросто.

Попова отметила, что для выполнения нормативов НЦУ одними аккумуляторами не обойтись, поскольку ни одна батарея не способна обеспечить автономную работу без подкормки даже в течение восьми часов.

Она добавила, что установить электрогенераторы на каждой из десятков тысяч базовых станций в Украине технически сложно. По распоряжению НЦУ до начала октября операторам нужно закупить, установить и обеспечить топливом не менее 18 000 генераторов.

Обслуживание и охрана генераторов потребует около 6 000 дополнительных сотрудников. Это сложная задача, и частично ее можно решить с помощью солнечных батарей или сотрудничество с органами местных властей.

В lifecell убеждены, что физически невозможно обслуживать генераторы на каждой из 10 000 базовых станций в Украине. Генераторы нельзя устанавливать на крышах, а более двух третей станций расположены именно в городах.

Медиаэксперт и автор Youtube-проекта "Переговорка" Александр Глущенко отметил в комментарии LIGA.net, что провайдеры могут столкнуться с трудностями не только в установке, отладке и обслуживании электрического оборудования, но и в закупке большого количества генераторов и батарей. Для таких объемов заказов требуется изготовление, которое займет время.

Глущенко также считает, что юридические вопросы, связанные с оформлением генераторов на базовых станциях могут стать дополнительным препятствием.

"Базовые станции — это, как правило, арендованная площадь в городе или земля за городом. Все, что увеличивает площадь аренды, нужно узаконить, если это физически возможно. Это большая юридическая работа", — сказал он.

Даже установка источников бесперебойного питания на всех базовых станциях не сможет обеспечить постоянную связь при длительных отключениях света, таких как в июле. В lifecell отмечают, что в таких условиях обесточенные абоненты переходят с домашнего на мобильный интернет, что перегружает сеть и ухудшает качество мобильной связи.

В пресс-службе Киевстар подчеркнули, что для обеспечения непрерывности связи критически важно наличие электроэнергии для подзарядки систем резервного питания.

Как вырастут тарифы

Собеседники LIGA.net указывают на ужесточение нормативов НЦУ и отсутствие поддержки со стороны государства для их выполнения. Единственное послабление, полученное операторами, произошло после распоряжения регулятора о 10 часах автономной работы мобильной связи без электричества. 19 июля НКРЭКУ уменьшила сроки присоединения электроустановок к базовым станциям. Однако эти шаги единичны и не сравнимы с поддержкой, которую государство оказывает энергетической отрасли.

"Энергетики получили от государства ряд преференций: 100% бронирование персонала, финансовая и техническая помощь как от бюджета, так и от других государств и т.д. Телеком таких "плюшек" пока нет", — говорит Попова.

Глущенко отметил, что государство оставило телеком-компании в одиночестве с проблемой отсутствия электропитания на базовых станциях и не привлекает к решению этого вопроса энергетиков. Он считает, что сначала нужно определить категорию критических объектов связной инфраструктуры, которые должны получать приоритетное энергоснабжение, а затем обязать операторов устанавливать резервные источники бесперебойного питания на этих объектах.

Согласно Закону "Об электронных коммуникациях", компании, не устраняющие нарушение распоряжений регуляторного органа, могут быть оштрафованы на 0,1-0,3% дохода от коммуникационных услуг за предыдущий год.

Председатель совета ТелПУ убеждена, что мобильные операторы приложат все усилия для обеспечения качественной связи, чтобы избежать санкций и сохранить лояльность клиентов. Однако обеспечение энергонезависимости требует значительных инвестиций и отсутствие государственных преференций может привести к существенному повышению стоимости мобильных услуг.

"Предварительно можем сказать, что закупка и установка десятков тысяч резервных источников питания в чрезвычайно короткие сроки потребует значительных дополнительных инвестиций. И нужно искать баланс между обеспечением связи и возможностью предоставлять услуги абонентам по доступной цене", — сказали представители lifecell.

Глущенко отмечает, что операторы не смогут резко поднять тарифы, однако их рост ожидается в 2025 году. Причины тому – не только затраты на энергооборудование, но и общий уровень инфляции и повышения налогов. Важно отметить, что с 1 сентября в Украине вырастут акцизы на топливо, активно используемые генераторами для обеспечения работы базовых станций.

"Абонентам следует готовиться к постепенному росту тарифов в течение 2025 года — условно, услуги подорожают на 50% с 1 января по 1 декабря", — сказал он.

Что еще нужно знать

Напомним, мобильный оператор Vodafone готовит повышение тарифов в Украине, которое вступит в силу с 1 августа. Это повлияет не только на стоимость, но и структуру некоторых тарифных планов.

Мы также писали, что в Украине абоненты ведущих операторов жалуются на ухудшение качества связи и Интернета при отключении электроэнергии. Жалобы пользователи оставляют на официальных страницах "Киевстара", Vodafone и lifecell. О своих усилиях по преодолению проблем рассказали представители нескольких компаний.