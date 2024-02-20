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В Україні продовжує дорожчати пальне — якими будуть ціни на АЗС завтра

20 лютого 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 21 лютого 2024 року — скільки будуть коштувати бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях за останню добу оновились ціни на пальне. Станом на вівторок, 20 лютого, в Україні здорожчали всі види пального: бензин, дизпаливо та автогаз. Найбільше здорожчали "дизель" та бензини А-92 та А-95. Ціни на ці види пального у середньому зросли на 15 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Яка інформація про пальне 20 лютого вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 20 лютого 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 20 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 20 лютого

За даними моніторингового сайту, 20 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,42 грн/л;
  • А-95 — 51,08 грн/л;
  • А-92 — 48,01 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,34 грн/л;
  • скраплений газ — 26,81 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,23 грн/л,
  • А-95 — за 50,81 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,57 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,00 грн/л,
  • скраплений газ — 26,64 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 20 лютого 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 20 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 20 лютого

20 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 46,70 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,10 грн/л, на KLO — 27,79 грн/л, на Shell — 26,80 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми розповідали, що в Україні стартували продажі електрокросовера Kia EV6. Компанія Kia не поспішала з виводом на український ринок компактного електричного кросовера EV6, випущеного у 2023 році. Втім, нещодавно модель таки з'явилася на офіційному сайті компанії в Україні, хоча ціна досі відома лише на один варіант комплектації електромобіля.

Також ми писали, про найнадійніші вживані моделі Audi, які варто придбати у 2024 році. Бренд Audi відомий як розкішними автомобілями з вражаючими характеристиками, так і досить сумнівною їх надійністю. Втім, кілька моделей німецького виробника залишаються чудовими варіантами вживаних авто, які обіцяють відмінну роботу на довгі роки.

  

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