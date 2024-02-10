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598 млн грн на дрони та 4,4 млрд на будівництво — ТОП тендерів на Prozorro у січні

10 лютого 2024 14:39
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Ірина Шпак
редактор
Електроенергія, будівництво та ремонт — ТОП закупівель на Prozorro у січні
Український військовий з дроном. Фото: Мілітарний
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Упродовж січня 2024 року публічні замовники оголосили у Prozorro закупівель на 58,14 млрд грн. За результатами торгів за цей період уклали договорів на 62 млрд гривень. 

Про це сказано на порталі закупівель Prozorro.

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ТОП закупівель на Prozorro за січень 2024 року

У січні 2024 року замовники оголошували в Prozorro близько 33 тис. закупівель. Найбільші витрати запланували спрямувати на:

  • Електроенергію — 9,7 млрд грн;
  • Будівництво та ремонт будівель — 4,4 млрд грн;
  • Бензин та ДП — 4,3 млрд грн;
  • Харчові продукти — 3,8 млрд грн;
  • Ліки — 2,8 млрд грн.

Усі оборонні замовники оголосили 804 конкурентних процедур на 6,1 млрд грн. Також всі замовники оголосили 190 закупівель БПЛА на 598 млн грн.

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Тендери на Prozorro за січень 2024 року. Джерело: Prozorro

ТОП укладених договорів на Prozorro за січень 2024 року

На порталі повідомили, що за січень 2024 року замовники уклали 31 тис. договорів на 62 млрд грн, заощадивши 4,3 млрд грн за результатами торгів.

За їхніми підсумками найбільше коштів отримають:

  • ПАТ "УКРНАФТА" — 4,1 млрд грн за результатами 16 торгів на постачання пального ДП "Агенція закупівель у сфері оборони";
  • ТОВ "СТРУКТУМ" — 2,3 млрд грн за будівництво частини ділянок опор лінії електропередачі Новоодеська-Арциз на Одещині;
  • ТОВ "Автомагістраль-Південь" — 1,4 млрд грн за ремонтів кількох обʼєктів дорожньої інфраструктури на Львівщині та Донеччині;
  • ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" — 1 млрд грн за постачання електроенергії переважно у східні та південні області України;
  • ТОВ "Інтерпайп Україна" — 932 млн грн за 3 договорами на постачання труб АТ "Укргазвидобування".

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Україна буде купувати дрони через систему публічних закупівель Prozorro. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, така постанова Уряду є "революційною".

Ми також повідомляли про те, що у Міністерстві оборони України заявили, що у цьому році планують закупити до одного мільйона FPV-дронів. Потреба була сформована на рівні ЗСУ та узгоджена з чинними потужностями українського ВПК. 

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