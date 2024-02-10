Электроэнергия, строительство и ремонт — ТОП закупок на Prozorro в январе

Украинский военный с дроном. Фото: Мілітарний

За январь 2024 года публичные заказчики объявили у Prozorro закупок на 58,14 млрд грн. По результатам торгов за этот период заключили договоры на 62 млрд гривен.

Об этом говорится на портале закупок Prozorro.

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ТОП закупок на Prozorro за январь 2024 года

В январе 2024 года заказчики объявляли в Prozorro около 33 тыс. закупок. Наибольшие затраты запланировали направить на:

Электроэнергию — 9,7 млрд грн;

Строительство и ремонт зданий — 4,4 млрд грн;

Бензин и ГП — 4,3 млрд грн;

Пищевые продукты — 3,8 млрд грн;

Лекарство — 2,8 млрд грн.

Все оборонные заказчики объявили 804 конкурентных процедур на 6,1 млрд грн. Также все заказчики объявили 190 закупок БПЛА на 598 млн грн.

Тендеры на Prozorro за январь 2024 г. Источник: Prozorro

ТОП заключенных договоров на Prozorro за январь 2024 года

На портале сообщили, что за январь 2024 года заказчики заключили 31 тыс. договоров на 62 млрд грн, сэкономив 4,3 млрд грн по результатам торгов.

По их итогам больше средств получат:

ПАО "УКРНЕФТЬ" — 4,1 млрд грн по результатам 16 торгов на поставку горючего ГП "Агентство закупок в сфере обороны";

ООО "СТРУКТУМ" — 2,3 млрд грн за строительство части участков опор линии электропередачи Новоодесская-Арциз в Одесской области;

ООО "Автомагистраль-Юг" — 1,4 млрд грн за ремонт нескольких объектов дорожной инфраструктуры на Львовщине и Донетчине;

ООО "Днепровские энергетические услуги" — 1 млрд грн за поставку электроэнергии преимущественно в восточные и южные области Украины;

ООО "Интерпайп Украина" — 932 млн грн по 3 договорам на поставку труб АО "Укргаздобыча".

Что еще нужно знать

Напомним, что Украина будет покупать дроны через систему публичных закупок Prozorro. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, такое постановление Правительства является "революционным".

Мы также сообщали о том, что в Министерстве обороны Украины заявили, что в этом году планируют закупить до одного миллиона FPV-дронов. Потребность была сформирована на уровне ВСУ и согласована с действующими мощностями украинского ВПК.