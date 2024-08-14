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Агентство Fitch знизило рейтинг України до обмеженого дефолту — деталі

14 серпня 2024 13:13
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Рейтинг України знизили до вибіркового дефолту
Агентство Fitch Ratings. Фото: ЕРА
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з рівня C до RD, що вказує на обмежений дефолт. Оцінка буде переглянута у бік підвищення після того, як буде завершено процес реструктуризації боргу на суму 20 мільярдів доларів.

Про це повідомляють на сайті агентства.

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Детальніше про зниження кредитного рейтингу України

Зниження рейтингу України відбулося після закінчення 10-денного пільгового періоду для виплати купона на єврооблігації 2026 року на суму 750 мільйонів доларів, яка була запланована на 1 серпня.

"Це знаменує собою подію дефолту відповідно до критеріїв Fitch щодо суверенного рейтингу, а також індивідуального рейтингу випуску порушеного цінного паперу", — йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією агентства, 9 серпня уряд України офіційно розпочав процес отримання згоди на реструктуризацію непогашених суверенних єврооблігацій на суму 19,7 мільярда доларів та облігацій Укравтодору, гарантованих державою, на 0,7 мільярда доларів. Пропозиція передбачає значне скорочення термінів, зокрема зменшення основного боргу та відсотків, а також подовження строків погашення.

Завершення реструктуризації боргу, на думку Fitch, сприятиме нормалізації відносин із зовнішніми кредиторами. Після цього Fitch підвищить довгостроковий рейтинг України до рівня, що відображатиме поліпшені перспективи обслуговування боргу.

Що ще треба знати

Нагадаємо, на початку серпня американське рейтингове агентство S&P Global знизило кредитний рейтинг України до рівня "вибірковий дефолт". Причиною стала відсутність виплат за купонами з українського боку.

Ми також писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про відновлення боргової стійкості. За його словами, країна досягла принципових домовленостей із Комітетом власників єврооблігацій про реструктуризацію.

держборг рейтинг гроші Fitch Ratings борги економіка

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