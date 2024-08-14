Рейтинг Украины снизили до выборочного дефолта

Агентство Fitch Ratings. Фото: ЭРА

Международное агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня C до RD, что указывает на ограниченный дефолт. Оценка будет пересмотрена в сторону повышения после того, как будет завершен процесс реструктуризации долга на сумму 20 миллиардов долларов.

Об этом сообщают на сайте агентства.

Читайте также:

Детальнее о снижении кредитного рейтинга Украины

Снижение рейтинга Украины произошло после окончания 10-дневного льготного периода для выплаты купона на еврооблигации 2026 года на сумму 750 миллионов долларов, которая была запланирована на 1 августа.

"Это знаменует собой событие дефолта в соответствии с критериями Fitch по суверенному рейтингу, а также индивидуальным рейтингом выпуска нарушенной ценной бумаги", — говорится в сообщении.

Согласно информации агентства, 9 августа правительство Украины официально начало процесс получения согласия на реструктуризацию непогашенных суверенных еврооблигаций на сумму 19,7 миллиарда долларов и облигаций Укравтодора, гарантированных государством, на 0,7 миллиарда долларов. Предложение предусматривает значительное сокращение сроков, в частности, уменьшение основного долга и процентов, а также продление сроков погашения.

Завершение реструктуризации долга, по мнению Fitch, будет способствовать нормализации отношений с внешними кредиторами. После этого Fitch повысит долгосрочный рейтинг Украины до уровня, отражающего улучшенные перспективы обслуживания долга.

Что еще нужно знать

Напомним, в начале августа американское рейтинговое агентство S&P Global снизило кредитный рейтинг Украины до уровня "выборочный дефолт". Причиной стало отсутствие выплат по купонам с украинской стороны.

Мы также писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возобновлении долговой устойчивости. По его словам, страна достигла принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций о реструктуризации.