Пільги на пальне для аграріїв — в Раді озвучили прикрий момент

Сільськогосподарська техніка в полі. Фото: lexinform

В Україні народні обранці пропонують удвічі знизити ставки акцизу на пальне для аграріїв після ухвалення закону про загальне підвищення акцизів. Якщо цього не зробити, це позначиться на вартості продовольства.

Про це пише видання Delo.ua.

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Так, у податковому комітеті Верховної Ради сформовано робочу групу з підготовки відповідного законопроєкту.

За словами заступника голови податкового комітету Олександра Ковальчука ("Слуга Народу"), який очолює групу, під час підготовки документа про підвищення акцизів на пальне, було досягнуто домовленості про те, що закон підтримають виключно за умови запровадження в майбутньому пільг для агропромислового комплексу.

Очікується, що до кінця жовтня 2024 року проєкт закону напрацюють та винесуть на розгляд комітету. Проте, як виявилось, у разі його ухвалення норма про пільгові ставки на пальне для аграріїв запрацює тільки після завершення воєнного стану, адже на час війни бюджет потребує фінансів з усіх видів податків.

"Аграрії згодні з тим, що під час війни потрібні додаткові гроші до бюджету. А в закон ми закладемо, що норма зі зменшення акцизів на дизпаливо для аграріїв запрацює лише після війни. Такі наразі принципові домовленості", — додав політик.

Водночас, передбачать механізми контролю та захисту від зловживань із пільговим пальним — для того, щоб не потрапляло на комерційний ринок. Передбачається, що аграрії будуть використовувати 1,5 млрд літрів палива щороку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 18 липня, український парламент схвалив у другому читанні законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на пальне. Також народні депутати підтримали правку (№267) про газ.

Раніше ми писали, що підвищення акцизів на пальне призведе до зростання цін на всі товари, адже витрати на паливо включені у собівартість усіх виробництв. Це особливо відчутно під час масових відключень електроенергії, коли бізнес змушений використовувати генератори.