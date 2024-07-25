Льготы на топливо для аграриев — в Раде озвучили досадный момент

Сельскохозяйственная техника в поле. Фото: lexinform

В Украине народные избранники предлагают вдвое снизить ставки акциза на топливо для аграриев после принятия закона об общем повышении акцизов. Если это не сделать, это скажется на стоимости продовольствия.

Об этом пишет издание Delo.ua.

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Так, в налоговом комитете Верховной Рады сформирована рабочая группа по подготовке соответствующего законопроекта.

По словам заместителя главы налогового комитета Александра Ковальчука ("Слуга Народа"), возглавляющего группу, во время подготовки документа о повышении акцизов на горючее, была достигнута договоренность о том, что закон поддержат исключительно при условии введения в будущем льгот для агропромышленного комплекса.

Ожидается, что до конца октября 2024 года проект закона будет наработан и вынесен на рассмотрение комитета. Однако, как оказалось, в случае его принятия норма о льготных ставках на горючее для аграриев заработает только после завершения военного положения, ведь на время войны бюджет нуждается в финансах по всем видам налогов.

"Аграрии согласны с тем, что во время войны нужны дополнительные деньги в бюджет. А в закон мы заложим, что норма по уменьшению акцизов на дизтопливо для аграриев заработает только после войны. Такие принципиальные договоренности", — добавил политик.

В то же время предусмотрены механизмы контроля и защиты от злоупотреблений относительно льготного топлива — для того, чтобы не попадало на коммерческий рынок. Предполагается, что аграрии будут использовать 1,5 млрд литров топлива каждый год.

Что еще стоит знать

Напомним, 18 июля, украинский парламент одобрил во втором чтении законопроект №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо. Также народные депутаты поддержали правку (№267) о газе.

Ранее мы писали, что повышение акцизов на горючее приведет к росту цен на все товары, ведь расходы на топливо включены в себестоимость всех производств. Это особенно ощутимо при массовых отключениях электроэнергии, когда бизнес вынужден использовать генераторы.