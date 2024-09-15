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Арешт коштів на банківських рахунках українців — Нацбанк вводить нові правила

15 вересня 2024 14:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Нацбанк змінить правила безготівкових розрахунків — що відомо
Будівля НБУ. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Національний банк України (НБУ) пропонує змінити правила безготівкових розрахунків, зокрема з метою підвищення прозорості та ефективності процесу арешту коштів на банківських рахунках. Основною метою є усунення можливостей для банків приховувати гроші українців від арештів.

Про це йдеться на порталі Нацбанку.

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Що планують змінити

Тепер арешт коштів буде прив'язаний до власника рахунку, а не до самого номера рахунку. Це означає, що зміна номеру рахунку боржника в банку не зможе скасувати арешт коштів. Заарештовані кошти будуть слідкувати за клієнтом навіть при зміні рахунку. Банки будуть зобов'язані відстежувати заарештовані кошти, навіть якщо рахунок буде закрито або змінено. У разі надходження вимоги про стягнення, банк повинен здійснити стягнення з нового рахунку.

Також Нацбанк України посилює контроль над примусовим стягненням, встановлюючи чіткі вимоги для банків щодо реалізації судових рішень. Це нововведення охоплює як активні, так і закриті або змінені рахунки. Тепер уникнути сплати боргів чи штрафів шляхом закриття або зміни рахунку буде набагато важче.

Зміни також мають особливе значення для тих, хто ухиляється від військового обліку. Штрафи за такі порушення можуть бути значними: для фізичних осіб — від 17 до 25,5 тисяч гривень, а для посадових осіб — до 59,5 тисяч гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку України виступили з пропозицією запровадити ліміти на грошові перекази між банківськими картками. Вони не повинні перевищувати розміри доходів, зазначені в анкетах.

Також ми писали, що банки не мають права самостійно карати клієнтів за порушення правил фінансового моніторингу. Однак, згідно з законодавством, вони можуть припинити співпрацю з клієнтом у разі виявлення підозрілих фінансових операцій.

НБУ гроші банки борги банківські рахунки

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