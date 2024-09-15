Нацбанк изменит правила безналичных расчетов — что известно

Здание НБУ. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает изменить правила безналичных расчетов, в частности, с целью повышения прозрачности и эффективности процесса ареста средств на банковских счетах. Основная цель — устранение возможностей для банков скрывать деньги украинцев от арестов.

Об этом говорится на портале Нацбанка.

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Что планируют изменить

Теперь арест средств будет привязан к владельцу счета, а не к самому номеру счета. Это означает, что изменение номера счета должника в банке не сможет отменить арест средств. Арестованные средства будут следить за клиентом даже при смене счета. Банки будут обязаны отслеживать арестованные средства, даже если счет будет закрыт или изменен. В случае поступления требования об удержании, банк должен осуществить взыскания с нового счета.

Также Нацбанк Украины ужесточает контроль над принудительным взысканием, устанавливая четкие требования для банков по реализации судебных решений. Это новшество охватывает как активные, так и закрытые или измененные счета. Теперь избежать уплаты долгов или штрафов путем закрытия или изменения счета будет гораздо труднее.

Изменения также имеют особое значение для уклоняющихся от военного учета. Штрафы за такие нарушения могут быть значительными: для физических лиц — от 17 до 25,5 тысячи гривен, а для должностных лиц — до 59,5 тысячи гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины выступили с предложением ввести лимиты на денежные переводы между банковскими карточками. Они не должны превышать размеров доходов, указанных в анкетах.

Также мы писали, что банки не имеют права самостоятельно наказывать клиентов за нарушение правил финансового мониторинга. Однако согласно законодательству они могут прекратить сотрудничество с клиентом в случае выявления подозрительных финансовых операций.