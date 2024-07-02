Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 3 липня

АЗС в Україні оновили ціни на бензин — якою буде вартість пального завтра
На українських заправках ціни на пальне за останню добу не змінилися. Вартість бензину, дизелю, та автогазу залишаються на рівні попереднього дня.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 3 липня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 3 липня
За даними моніторингового порталу, 3 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,04 грн/л;
- А-95 — 56,49 грн/л;
- А-92 — 53,49 грн/л;
- дизельне пальне — 52,55 грн/л;
- скраплений газ — 26,49 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 60,03 грн/л;
- А-95 — 56,42 грн/л;
- А-92 — 53,42 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,53 грн/л;
- скраплений газ — 26,48 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 3 липня
Пальне бренду "Євро-95" 3 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.
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