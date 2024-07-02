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АЗС в Україні оновили ціни на бензин — якою буде вартість пального завтра

2 липня 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 3 липня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських заправках ціни на пальне за останню добу не змінилися. Вартість бензину, дизелю, та автогазу залишаються на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне 3 липня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 3 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 3 липня

За даними моніторингового порталу, 3 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,49 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,55 грн/л;
  • скраплений газ — 26,49 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,03 грн/л;
  • А-95 — 56,42 грн/л;
  • А-92 — 53,42 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,53 грн/л;
  • скраплений газ — 26,48 грн/л.
Скільки коштує бензин 3 липня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 3 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 3 липня

Пальне бренду "Євро-95" 3 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, поставки Tesla падають другий квартал поспіль. Наразі компанії Ілона Маска доводиться долати жорстку конкуренцію в Китаї та слабкий попит через відсутність доступних нових моделей.

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