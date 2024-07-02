Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 3 июля

АЗС в Украине обновили цены на бензин — какой будет стоимость топлива завтра
На украинских заправках цены на топливо за последние сутки не изменились. Стоимость бензина, дизеля и автогаза остаются на уровне предыдущего дня.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.
Какая информация о горючем 3 июля вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 3 июля
По данным мониторингового портала, 3 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 60,04 грн/л;
- А-95 — 56,49 грн/л;
- А-92 — 53,49 грн/л;
- дизельное топливо — 52,55 грн/л;
- сжиженный газ — 26,49 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 60,03 грн/л;
- А-95 — 56,42 грн/л;
- А-92 — 53,42 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 52,53 грн/л;
- сжиженный газ — 26,48 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 3 июля
Топливо бренда "Евро-95" 3 июля будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.
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