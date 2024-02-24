Українські міста, що найбільше постраждали за два роки війни з РФ

Зруйнований будинок у Києві. Фото: AP/Emilio Morenatti

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З початку повномасштабного вторгнення одних тільки ракет по території України Росія випустила понад восьми тисяч. Окупанти два роки руйнують українські міста, використовуючи всю зброю яка в них є. В результаті бомбардувань, артобстрілів та постійних штурмів деякі населені пункти України наразі існують тільки на картах, а те що від них залишилось нагадує місячну поверхню.

Новини.LIVE розповідають які міста України зазнали найбільших руйнувань від рук окупантів за два роки війни.

Маріуполь

Маріуполь (Донецька область), був охоплений вогнем із перших днів початку війни. Після вторгнення російських військ в Україну ворожі сили розпочали блокаду цього міста. Росіяни активно бомбардували населений пункт та завдали йому значних руйнувань.

Точна кількість загиблих людей у Маріуполі наразі невідома. Оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Одним із найжахливіших епізодів війни стало кровопролитне бомбардування Маріупольського драматичного театру, де місцеві жителі ховалися від обстрілів. За різними оцінками, внаслідок бомбардування загинуло від 300 до 600 цивільних осіб, у тому числі діти.

Організація Human Rights Watch провела всебічну оцінку збитків на території 14 квадратних кілометрів Маріуполя, що охоплює центр міста. Це район, розташований навколо Драматичного театру, по всьому проспекту Миру, головній транспортній артерії міста, і двох кварталів міста на північ і південь від проспекту Миру.

На цій площі 9043 будівлі, з яких 4884 було пошкоджено (54%):

443 із 477 багатоповерхових споруд (або 93%);

2673 з 5673 одноповерхових споруд (47%).

Як зазначається у звіті, в результаті десятки тисяч маріупольців були позбавлені домівок, а у багатьох випадках і залишилися всього свого майна. Це призвело до масової евакуації та росту кількості безпритульних. Крім величезних матеріальних втрат, кожна сім'я зіткнулася з серйозними психологічними стражданнями, оскільки їхні будинки були зруйновані чи непридатні для проживання.

Населення до війни: близько 425 тис. осіб.

Населення після російської окупації: близько 100 тис. осіб (станом червень 2022 року).

Сєверодонецьк

Бої у Сєвєродонецьку (Луганська область) тривали протягом двох місяців. Російські військові систематично завдавали ударів по території міста та перетворили його руїни. Наразі багато будівель міста розбиті та чорні від диму. За різними оцінками у Сєверодонецьку знищено чи пошкоджено близько 80-90% житлового фонду.

Через атаки росіян хімічне підприємство "Азот" було зруйновано на 70%. Збитки, завдані державі тільки від втрати цього підприємства, оцінюються приблизно в $70 мільйонів.

За словами голови місцевої цивільної адміністрації Олександра Стрюка, внаслідок воєнних дій загинули близько півтори тисячі мешканців. На початку боїв за місто обстрілами було пошкоджено 63 будинки. Він також зазначив, що 60% житлового фонду Сєвєродонецька знищено, а 85-90% будівель міста пошкоджено та потребують капітального відновлення.

Населення до війни: близько 100 тис. осіб.

Населення після російської окупації: близько 7 тис. осіб (станом грудень 2022 року).

Останки протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра" біля зруйнованих житлових будинків у Сєверодонецьку. Фото: Reuters

Мар'їнка

Мар'їнка (Донецька область), місто, яке відчуло жахіття війни ще у 2014 році. Під час повномасштабного вторгнення місто фактично було знищено воно залишилося лише на картах.Мар'їнка, це тепер просто територія зі вщент зруйнованими будинками та воронками від снарядів.

Перед початком воєнних дій у Мар'їнці проживало майже 10 тисяч людей, проте тепер місто спустошене. Евакуація з Мар'їнки розпочалася на початку повномасштабної війни. Наразі цивільного населення в місті майже не залишилося.

Місто пережило нещадні артилерійські обстріли, внаслідок чого стала схожа на пейзаж із фільмів про кінець світу, або на місячну поверхню. Як і у Сєверодонецьку у Мар'їнці зруйновано більше приблизно 90% житлового фонду. Наразі місто фактично повністю зруйноване.

Населення до війни: близько 10 тис. осіб.

Населення після російської окупації: майже не залишись (станом на листопад 2022 року).

Бахмут

За Бахмут (Донецька область) бої точились півтора року. Щоденні атаки на це невелике місто зруйнували та спустошили його.

Внаслідок тривалих бойових дій багатоквартирні будинки, школи, магазини та інша інфраструктура перетворилися на руїни. У січні 2023 року українська влада повідомила, що з початку російського вторгнення у Бахмуті було зруйновано 60% міста. Проте з того часу масштаб руйнувань значно збільшився: до артобстрілів навесні додалися й бої всередині міста, які остаточно перетворили його на руїни.

Згідно з аналізом супутникових знімків, 66% усіх будівель у місті було знищено або пошкоджено. Загальна площа ушкоджень становить майже 6 квадратних кілометрів, що становить 71% від загальної площі будівель до початку війни.

У Бахмуті були знищені або пошкоджені майже всі соціальні, культурні та спортивні установи: дитячі садки та школи, стадіони, центри для молоді та дітей.

Населення до війни: близько 10 тис. осіб.

Населення після російської окупації: майже не залишись (станом на листопад 2022 року).

Авдіївка

Авдіївка (Донецька область), на жаль, повторила долю Мар'їнки, Сєверодонецька та Бахмута. За останній час окупанти скидали на це місто по 60 авіаційних бомб щодоби, а також били з артилерії та РСЗВ. В результаті місто у якому колись проживало понад 35 тисяч людей наразі майже повністю знищене.

Російський наступ, який розпочався 10 жовтня, прискорив руйнування міста. За цей період було знищено вщент десятки багатоповерхових будинків. Деякі з них зазнавали подвійних ракетних атак, тоді як інші були зруйновані крилатими авіабомбами.

За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, ще у листопаді Авдіївка дедалі більше нагадувала Мар'їнку за масштабом руйнувань.

Населення до війни: близько 33 тис. осіб.

Населення після російської окупації: 976 осіб (станом на січень 2024 року).

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