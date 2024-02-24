Украинские города, наиболее пострадавшие за два года войны с РФ

Разрушенный дом в Киеве. Фото: AP/Emilio Morenatti

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С начала полномасштабного вторжения одних только ракет по территории Украины Россия выпустила более восьми тысяч. Оккупанты два года разрушают украинские города, используя все оружие, которое у них есть. В результате бомбардировок, артобстрелов и постоянных штурмов некоторые населенные пункты Украины существуют только на картах, а то, что от них осталось напоминает лунную поверхность.

Новости.LIVE рассказывают какие города Украины испытали наибольшие разрушения от рук оккупантов за два года войны.

Мариуполь

Мариуполь (Донецкая область) был охвачен огнем с первых дней начала войны. После вторжения российских войск в Украину вражеские силы приступили к блокаде этого города. Россияне активно бомбили населенный пункт и нанесли ему значительные разрушения.

Точное количество погибших в Мариуполе пока неизвестно. Оценки варьируются от нескольких до нескольких десятков тысяч.

Одним из самых ужасных эпизодов войны стала кровопролитная бомбардировка Мариупольского драматического театра, где местные жители скрывались от обстрелов. По разным оценкам, в результате бомбардировки погибли от 300 до 600 гражданских лиц, в том числе дети.

Организация Human Rights Watch провела всестороннюю оценку ущерба на территории 14 квадратных километров Мариуполя, охватывающего центр города. Это район, расположенный вокруг Драматического театра, по всему проспекту Мира, главной транспортной артерии города, и двух кварталов города к северу и от проспекта Мира.

На этой площади 9043 здания, из которых 4884 были повреждены (54%):

443 из 477 многоэтажных построек (или 93%);

2673 из 5673 одноэтажных сооружений (47%).

Как отмечается в отчете, в результате десятки тысяч мариупольцев были лишены домов, а во многих случаях и остались всего своего имущества. Это привело к массовой эвакуации и росту количества бездомных. Помимо огромных материальных потерь каждая семья столкнулась с серьезными психологическими страданиями, поскольку их дома были разрушены или непригодны для проживания.

Население до войны: около 425 тысяч человек.

Население после российской оккупации: около 100 тыс. человек (по состоянию на июнь 2022 года).

Северодонецк

Бои в Северодонецке (Луганская область) продолжались два месяца. Российские военные систематически наносили удары по территории города и превратили его руины. Сейчас многие здания города разбиты и черны дымом. По разным оценкам в Северодонецке уничтожено или повреждено около 80-90% жилищного фонда.

Из-за атак россиян химическое предприятие "Азот" было разрушено на 70%. Ущерб, нанесенный государству только от потери этого предприятия, оценивается примерно в $70 миллионов.

По словам главы местной гражданской администрации Александра Стрюка, в результате военных действий погибли около полутора тысяч жителей. В начале боев за город обстрелами были повреждены 63 дома. Он также отметил, что 60% жилищного фонда Северодонецка уничтожены, а 85-90% зданий города повреждены и нуждаются в капитальном восстановлении.

Население до войны: около 100 тысяч человек.

Население после российской оккупации: около 7 тыс. человек (по состоянию на декабрь 2022 года).

Останки противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" у разрушенных жилых домов в Северодонецке. Фото: Reuters

Марьинка

Марьинка (Донецкая область), город, испытавший ужас войны еще в 2014 году. Во время полномасштабного вторжения город фактически был уничтожен, он остался только на картах. Марьинка, это теперь просто территория с разрушенными домами и воронками от снарядов.

Перед началом военных действий в Марьинке проживало почти 10 тысяч человек, однако теперь город опустошен. Эвакуация из Марьинки началась в начале полномасштабной войны. Сейчас гражданского населения в городе почти не осталось.

Город пережил беспощадные артиллерийские обстрелы, в результате чего стала похожа на пейзаж из фильмов о конце света или на лунную поверхность. Как и в Северодонецке в Марьинке разрушено более 90% жилищного фонда. В настоящее время город фактически полностью разрушен.

Население до войны: около 10 тысяч человек.

Население после российской оккупации: почти не останься (на ноябрь 2022 года).

Бахмут

За Бахмут (Донецкая область) бои шли полтора года. Ежедневные атаки на этот небольшой город разрушили и опустошили его.

В результате продолжительных боевых действий многоквартирные дома, школы, магазины и другая инфраструктура превратились в руины. В январе 2023 года украинские власти сообщили, что с начала российского вторжения в Бахмуте было разрушено 60% города. Однако с тех пор масштаб разрушений значительно увеличился: к артобстрелам весной добавились и бои внутри города, которые окончательно превратили его в руины.

Согласно анализу спутниковых снимков, 66% всех зданий в городе были уничтожены или повреждены. Общая площадь повреждений составляет около 6 квадратных километров, что составляет 71% от общей площади зданий до начала войны.

В Бахмуте уничтожены или повреждены почти все социальные, культурные и спортивные учреждения: детские сады и школы, стадионы, центры для молодежи и детей.

Население до войны: около 10 тысяч человек.

Население после российской оккупации: почти не осталось (на ноябрь 2022 года).

Авдеевка

Авдеевка (Донецкая область), к сожалению, повторила судьбу Марьинки, Северодонецка и Бахмута. За последнее время оккупанты сбрасывали на этот город по 60 авиационных бомб в сутки, а также били из артиллерии и РСЗО. В результате город, в котором когда-то проживало более 35 тысяч человек, почти полностью уничтожен.

Российское наступление, которое началось 10 октября, ускорило разрушение города. За этот период были уничтожены десятки многоэтажных домов. Некоторые из них подвергались двойным ракетным атакам, тогда как другие были разрушены крылатыми авиабомбами.

По словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, еще в ноябре Авдеевка все больше напоминала Марьинку по масштабу разрушений.

Население до войны: около 33 тысяч человек.

Население после русской оккупации: 976 человек (на январь 2024 года).

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