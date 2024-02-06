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Банки знову підвищили курс долара — скільки коштує валюта

6 лютого 2024 21:07
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 7 лютого — долар підскочив у ціні у банках
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на готівковому ринку знову почав підвищуватися у ціні. У Національному банку України (НБУ) також встановили на середу, 7 лютого, офіційний курс на кілька копійок дорожче.

Таку інформацію оприлюднив НБУ.

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Курс долара, євро та злотого

За даними Нацбанку, такі офіційні курси іноземних валют затверджено на завтра:

  • долар — 37,62 грн (+0,07);
  • євро — 40,39 грн (+0,02);
  • злотий — 9,28 грн (-0,04).

Курс валют у банках

Як свідчать дані сайту Kurs, на готівковому ринку долар знову йде вгору. У купівлі коштує 37,50 гривні (+0,02), у продажу — до 38,07 грн (+0,03). Євровалюта у купівлі становить 40,53 грн (-0,07), у продажу — 41,38 грн (-0,08).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках долар не змінився у ціні, коштує під час купівлі 37,95 грн (0,00), під час продажу — 38,05 грн (0,00). Євро купують знову дешевше — за 41,08 грн (-0,04), а продають за 41,25 грн (-0,10).

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Нагадаємо, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за минулий рік значно скоротився. Перекази за січень-серпень 2023 року впали на майже 8%, або на 700 млн доларів.

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