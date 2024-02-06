Курс валют на 7 февраля — доллар подскочил в цене в банках

Банки снова повысили курс доллара — сколько стоит валюта
Курс доллара на наличном рынке снова начал повышаться в цене. В Национальном банке Украины (НБУ) также установили на среду, 7 февраля, официальный курс на несколько копеек дороже.
Такую информацию обнародовал НБУ.
Курс доллара, евро и злотого
По данным Нацбанка, такие официальные курсы иностранных валют утверждены на завтра:
- доллар — 37,62 грн (+0,07);
- евро — 40,39 грн (+0,02);
- злотый — 9,28 грн (-0,04).
Курс валют в банках
Как свидетельствуют данные сайта Kurs, на наличном рынке доллар снова идет вверх. В покупке стоит 37,50 гривны (+0,02), в продаже — до 38,07 грн (+0,03). Евровалюта в покупке составляет 40,53 грн (-0,07), в продаже — 41,38 грн (-0,08).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По данным портала Minfin, в обменниках доллар не изменился в цене, стоит при покупке 37,95 грн (0,00), при продаже — 38,05 грн (0,00). Евро покупают снова дешевле — за 41,08 грн (-0,04), а продают за 41,25 грн (-0,10).
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Напомним, объем частных переводов в Украину из-за границы за прошлый год значительно сократился. Переводы за январь-август 2023 года упали почти на 8%, или на 700 млн долларов.
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