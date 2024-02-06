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Банки снова повысили курс доллара — сколько стоит валюта

6 февраля 2024 21:07
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Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 7 февраля — доллар подскочил в цене в банках
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке снова начал повышаться в цене. В Национальном банке Украины (НБУ) также установили на среду, 7 февраля, официальный курс на несколько копеек дороже.

Такую информацию обнародовал НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

По данным Нацбанка, такие официальные курсы иностранных валют утверждены на завтра:

  • доллар — 37,62 грн (+0,07);
  • евро — 40,39 грн (+0,02);
  • злотый — 9,28 грн (-0,04).

Курс валют в банках

Как свидетельствуют данные сайта Kurs, на наличном рынке доллар снова идет вверх. В покупке стоит 37,50 гривны (+0,02), в продаже — до 38,07 грн (+0,03). Евровалюта в покупке составляет 40,53 грн (-0,07), в продаже — 41,38 грн (-0,08).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках доллар не изменился в цене, стоит при покупке 37,95 грн (0,00), при продаже — 38,05 грн (0,00). Евро покупают снова дешевле — за 41,08 грн (-0,04), а продают за 41,25 грн (-0,10).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, объем частных переводов в Украину из-за границы за прошлый год значительно сократился. Переводы за январь-август 2023 года упали почти на 8%, или на 700 млн долларов.

НБУ
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