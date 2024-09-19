Поштові оператори зможуть надавати банківські послуги — деталі законопроєкту

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: УНІАН

В Україні розроблено законопроєкт, що дозволить поштовим операторам надавати банківські послуги за обмеженою ліцензією. Це забезпечить доступ до фінансових послуг у віддалених і постраждалих від війни регіонах. Ініціатива покращить фінансову інклюзію, зокрема для соціально вразливих груп населення та мікропідприємств.

Про це розповів голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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Детальніше про новий законопроєкт

Національний банк України (НБУ) у співпраці з народними депутатами розробив законопроєкт, який надасть можливість поштовим операторам впроваджувати банківські послуги.

Основна мета законопроєкту — сприяти розвитку фінансової інклюзії в Україні, забезпечуючи доступ до фінансових послуг для якомога ширших верств населення, особливо в регіонах з обмеженим або відсутнім доступом до банків. Це стосується як важкодоступних районів, таких як високогірні регіони, так і територій, які постраждали від війни.

Гетманцев повідомив, що новий тип постачальників фінансових послуг — банки фінансової інклюзії — функціонуватимуть на основі обмеженої банківської ліцензії. Їх головне завдання — забезпечити населення та підприємства базовими банківськими послугами в регіонах, де доступ до традиційних банківських установ обмежений.

Згідно з законопроєктом, поштові оператори та інші компанії, які вже мають розгалужену мережу відділень по всій країні, зможуть отримати таку обмежену банківську ліцензію. Це дозволить їм надавати банківські послуги з певними обмеженнями в тих районах, де банківські відділення або відсутні, або їх недостатньо.

Прикладом компанії, яка може стати учасником цієї нової фінансової системи, є Укрпошта, що має численні відділення по всій Україні, включаючи села та віддалені райони. Інші потенційні учасники можуть бути компанії, подібні до "Нової Пошти", або інші небанківські фінансові установи. Це розширить спектр фінансових послуг для місцевих жителів, які не мають доступу до традиційних банків.

Як це буде працювати

Банки, які вже працюють на ринку, також матимуть можливість перейти на новий формат обмеженої банківської ліцензії, якщо вирішать зосередитися на наданні базових банківських послуг. За планом, нові банки фінансової інклюзії зможуть пропонувати основні фінансові послуги, такі як відкриття та обслуговування рахунків, проведення платежів, надання мікрокредитів та інші подібні послуги.

Основною особливістю нових банків фінансової інклюзії є їх здатність працювати в віддалених і непопулярних для великих банків регіонах. Це забезпечить громадянам, які проживають у таких місцях, доступ до базових фінансових послуг, які наразі є для них недоступними.

Зокрема, ці банки будуть орієнтовані на надання фінансових послуг соціально вразливим групам населення та мікропідприємствам, які часто залишаються поза увагою традиційних банків. Це стане важливим кроком у подоланні фінансової ізоляції для тисяч українців.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні дозволили продаж частини акцій державних банків. Відповідний законопроєкт у цілому підтримала Верховна Рада.

Ми також писали, що за словами нардепки від "Слуги народу" Галини Янченко, Верховна Рада, а саме відповідний фінансовий комітет, розглядають можливість запровадити черговий податок для українських банків у розмірі 50%. Цей податок буде стосуватись банків, що заробляють "на повітрі".