Почтовые операторы смогут предоставлять банковские услуги — детали законопроекта

Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Фото: УНІАН

В Украине разработан законопроект, позволяющий почтовым операторам предоставлять банковские услуги по ограниченной лицензии. Это обеспечит доступ к финансовым услугам в отдаленных и пострадавших от войны регионах. Инициатива улучшит финансовую инклюзию, в частности, для социально уязвимых групп населения и микропредприятий.

Об этом рассказал глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

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Подробнее о новом законопроекте

Национальный банк Украины (НБУ) в сотрудничестве с народными депутатами разработал законопроект, который позволит почтовым операторам внедрять банковские услуги.

Основная цель законопроекта — способствовать развитию финансовой инклюзии в Украине, обеспечивая доступ к финансовым услугам для более широких слоев населения, особенно в регионах с ограниченным или отсутствующим доступом к банкам. Это касается как труднодоступных районов, таких как высокогорные регионы, так и пострадавших от войны территорий.

Гетманцев сообщил, что новый тип поставщиков финансовых услуг — банки финансовой инклюзии — будут функционировать на основе ограниченной банковской лицензии. Их главная задача — обеспечить население и предприятия базовыми банковскими услугами в регионах, где доступ к традиционным банковским учреждениям ограничен.

Согласно законопроекту, почтовые операторы и другие компании, уже имеющие разветвленную сеть отделений по всей стране, смогут получить такую ограниченную банковскую лицензию. Это позволит им предоставлять банковские услуги с определенными ограничениями в тех районах, где банковские отделения либо отсутствуют, либо недостаточно.

Примером компании, которая может стать участником этой новой финансовой системы, является "Укрпошта", имеющая многочисленные отделения по всей Украине, включая села и отдаленные районы. Другие потенциальные участники могут быть компании, подобные "Новой Почте" или другие небанковские финансовые учреждения. Это расширит спектр финансовых услуг для местных жителей, не имеющих доступа к традиционным банкам.

Как это будет работать

Банки, уже работающие на рынке, также смогут перейти на новый формат ограниченной банковской лицензии, если решат сосредоточиться на предоставлении базовых банковских услуг. По плану новые банки финансовой инклюзии смогут предлагать основные финансовые услуги, такие как открытие и обслуживание счетов, проведение платежей, предоставление микрокредитов и другие подобные услуги.

Основной особенностью новейших банков денежной инклюзии является их способность работать в отдаленных и непопулярных для больших банков регионах. Это обеспечит гражданам, проживающим в таких местах, доступ к базовым финансовым услугам, которые пока для них недоступны.

В частности, эти банки будут ориентированы на предоставление финансовых услуг социально уязвимым группам населения и микропредприятиям, часто остающимся без внимания традиционных банков. Это станет важным шагом в преодолении финансовой изоляции тысяч украинцев.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине разрешили продажу части акций государственных банков. Соответствующий законопроект в целом поддержала Верховная Рада.

Мы также писали, что, по словам нардепки от "Слуги народа" Галины Янченко, Верховная Рада, а именно соответствующий финансовый комитет, рассматривают возможность ввести очередной налог для украинских банков в размере 50%. Этот налог будет касаться зарабатывающих "на воздухе" банков.