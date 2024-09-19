Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Банковские услуги можно будет получить на почте — Гетманцев объяснил детали arrow

Банковские услуги можно будет получить на почте — Гетманцев объяснил детали

19 сентября 2024 15:51
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Почтовые операторы смогут предоставлять банковские услуги — детали законопроекта
Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине разработан законопроект, позволяющий почтовым операторам предоставлять банковские услуги по ограниченной лицензии. Это обеспечит доступ к финансовым услугам в отдаленных и пострадавших от войны регионах. Инициатива улучшит финансовую инклюзию, в частности, для социально уязвимых групп населения и микропредприятий.

Об этом рассказал глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

Читайте также:

Подробнее о новом законопроекте

Национальный банк Украины (НБУ) в сотрудничестве с народными депутатами разработал законопроект, который позволит почтовым операторам внедрять банковские услуги.

Основная цель законопроекта — способствовать развитию финансовой инклюзии в Украине, обеспечивая доступ к финансовым услугам для более широких слоев населения, особенно в регионах с ограниченным или отсутствующим доступом к банкам. Это касается как труднодоступных районов, таких как высокогорные регионы, так и пострадавших от войны территорий.

Гетманцев сообщил, что новый тип поставщиков финансовых услуг — банки финансовой инклюзии — будут функционировать на основе ограниченной банковской лицензии. Их главная задача — обеспечить население и предприятия базовыми банковскими услугами в регионах, где доступ к традиционным банковским учреждениям ограничен.

Согласно законопроекту, почтовые операторы и другие компании, уже имеющие разветвленную сеть отделений по всей стране, смогут получить такую ограниченную банковскую лицензию. Это позволит им предоставлять банковские услуги с определенными ограничениями в тех районах, где банковские отделения либо отсутствуют, либо недостаточно.

Примером компании, которая может стать участником этой новой финансовой системы, является "Укрпошта", имеющая многочисленные отделения по всей Украине, включая села и отдаленные районы. Другие потенциальные участники могут быть компании, подобные "Новой Почте" или другие небанковские финансовые учреждения. Это расширит спектр финансовых услуг для местных жителей, не имеющих доступа к традиционным банкам.

Как это будет работать

Банки, уже работающие на рынке, также смогут перейти на новый формат ограниченной банковской лицензии, если решат сосредоточиться на предоставлении базовых банковских услуг. По плану новые банки финансовой инклюзии смогут предлагать основные финансовые услуги, такие как открытие и обслуживание счетов, проведение платежей, предоставление микрокредитов и другие подобные услуги.

Основной особенностью новейших банков денежной инклюзии является их способность работать в отдаленных и непопулярных для больших банков регионах. Это обеспечит гражданам, проживающим в таких местах, доступ к базовым финансовым услугам, которые пока для них недоступны.

В частности, эти банки будут ориентированы на предоставление финансовых услуг социально уязвимым группам населения и микропредприятиям, часто остающимся без внимания традиционных банков. Это станет важным шагом в преодолении финансовой изоляции тысяч украинцев.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине разрешили продажу части акций государственных банков. Соответствующий законопроект в целом поддержала Верховная Рада.

Мы также писали, что, по словам нардепки от "Слуги народа" Галины Янченко, Верховная Рада, а именно соответствующий финансовый комитет, рассматривают возможность ввести очередной налог для украинских банков в размере 50%. Этот налог будет касаться зарабатывающих "на воздухе" банков.

НБУ Даниил Гетманцев банки почта услуги война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:28 Партизаны "АТЕШ" зафиксировали переброску военной техники России в Курскую область

16:24 Тищенко продлили срок домашнего ареста

16:24 В Киеве прошла акция в поддержку "Протасового Яра" — фоторепортаж

16:23 Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион заявил, что Зинченко волнуется за свою жизнь из-за угроз

16:15 Конопля рассказал, когда вернется на поле после травмы

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

15:52 Беременная Анжелика Терлюга покорила сеть романтической фотосессией в Одессе

15:51 Банковские услуги можно будет получить на почте — Гетманцев объяснил детали

15:46 Убийство Ирины Фарион — подозреваемому продолжили меру пресечения

15:37 Адвокат объяснил, могут ли украинцы на улицах фиксировать на камеру действия ТЦК

15:31 Буряк объяснил, что поможет Динамо победить Лацио в Лиге Европы

16:28 Партизаны "АТЕШ" зафиксировали переброску военной техники России в Курскую область

16:24 Тищенко продлили срок домашнего ареста

16:24 В Киеве прошла акция в поддержку "Протасового Яра" — фоторепортаж

16:23 Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион заявил, что Зинченко волнуется за свою жизнь из-за угроз

16:15 Конопля рассказал, когда вернется на поле после травмы

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

15:52 Беременная Анжелика Терлюга покорила сеть романтической фотосессией в Одессе

15:51 Банковские услуги можно будет получить на почте — Гетманцев объяснил детали

15:46 Убийство Ирины Фарион — подозреваемому продолжили меру пресечения

15:37 Адвокат объяснил, могут ли украинцы на улицах фиксировать на камеру действия ТЦК

15:31 Буряк объяснил, что поможет Динамо победить Лацио в Лиге Европы

Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Text

13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

Text

10:38 Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

Text

09:17 Это будет проблемой — нардеп подверг критике раздачу повесток Укрпочтой

Text

08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2024
Text

22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Text

21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

Text

21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

Text

19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

Text

17:50 США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации