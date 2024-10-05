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Базова соцдопомога в Україні — хто може отримати до 4,5 тис. грн

5 жовтня 2024 13:00
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Українцям виплатять базову соціальну допомогу — хто отримає до 4,5 тис. грн
Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Міністерство соціальної політики розробило постанову Кабінету Міністрів під назвою "Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги". Цей проєкт передбачає надання базової соціальної допомоги для найбільш вразливих верств населення.

Про це йдеться на порталі Федерації профспілок України (ФПУ).

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Розмір такої соціальної допомоги визначається як різниця між загальною базовою величиною для кожного члена сім'ї та середньомісячним доходом родини. В даний час базова величина складає 4 500 гривень.

Слід зазначити, що для сім'ї базова величина дорівнює 100% від базової величини для першого члена сім'ї та 70% для кожного наступного члена.

Допомога надаватиметься за бажанням отримувача, і право на інші види соціальної підтримки залишиться незмінним.

Заяву на призначення допомоги може подати член родини, який отримує один або кілька з наступних видів державної підтримки:

  • державну соціальну допомогу для малозабезпечених сімей;
  • допомогу на дітей для одиноких матерів;
  • допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях;
  • тимчасову державну допомогу дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, не можуть утримувати дитину або мають невідоме місце проживання;
  • допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб;
  • державну соціальну допомогу для осіб, які не мають права на пенсію, а також для осіб з інвалідністю.

Базова допомога для пенсіонерів визначається в залежності від страхового стажу:

  • для осіб зі страховим стажем менше 10 років — 53%;
  • для осіб зі страховим стажем від 10 до 20 років — 62%;
  • для осіб зі страховим стажем від 20 до 30 років — 70%;
  • для осіб зі страховим стажем 30 років і більше — 88%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці мають право на допомогу з безробіття навіть під час війни. При цьому деякі категорії громадян отримають дещо більші виплати з 1 жовтня 2024 року.

Також ми писали, що в жовтні 2024 року у двох регіонах доступна грошова допомога від Благодійного Фонду "Право на захист" за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF). Гроші зможуть отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Кабінет міністрів виплати фінансова допомога Мінсоцполітики гроші соцвиплати

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