Украинцам выплатят базовую социальную помощь — кто получит до 4,5 тыс. грн

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство социальной политики разработало постановление Кабинета Министров под названием "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи". Этот проект предусматривает предоставление базовой социальной помощи для наиболее уязвимых слоев населения.

Об этом идет речь на портале Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Читайте также:

Базовая социальная помощь

Размер такой социальной помощи определяется как разница между общей базовой величиной каждого члена семьи и среднемесячным доходом семьи. В настоящее время базовая величина составляет 4500 гривен.

Следует отметить, что для семьи базовая величина равна 100% базовой величины для первого члена семьи и 70% для каждого следующего члена.

Помощь будет предоставляться по желанию получателя и право на другие виды социальной поддержки останется неизменным.

Заявление о назначении помощи может подать член семьи, который получает один или несколько из следующих видов государственной поддержки:

государственную социальную помощь для малоимущих семей;

помощь на детей для одиноких матерей;

помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временная государственная помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или имеют неизвестное место жительства;

пособие на жительство для внутренне перемещенных лиц;

государственную социальную помощь для лиц, не имеющих права на пенсию, а также для лиц с инвалидностью.

Базовая помощь для пенсионеров определяется в зависимости от страхового стажа:

для лиц со страховым стажем менее 10 лет — 53%;

для лиц со страховым стажем от 10 до 20 лет — 62%;

для лиц со страховым стажем от 20 до 30 лет — 70%;

для лиц со страховым стажем 30 лет и старше — 88%.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы имеют право на пособие по безработице даже во время войны. При этом некоторые категории граждан получат несколько большие выплаты с 1 октября 2024 года.

Также мы писали, что в октябре 2024 в двух регионах доступна денежная помощь от Благотворительного Фонда "Право на защиту" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF). Деньги смогут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ).