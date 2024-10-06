Безкоштовне харчування для школярів — що відомо

Шкільна їдальня. Фото: УНІАН

В Україні стартує програма безкоштовного харчування для учнів початкових класів. Раніше право на отримання харчування мали лише діти з пільгових категорій.

Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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Детальніше про безоплатне харчування

Урядовець сказав, що до впровадження цієї програми право на безкоштовне харчування мали лише діти з пільгових категорій, а витрати покривались місцевими бюджетами. Це створювало нерівність, оскільки можливості місцевих бюджетів варіювалися, і маленьким дітям було складно зрозуміти, чому одні отримують безкоштовні сніданки та обіди, а інші — ні.

Ініціатива президента Володимира Зеленського тепер забезпечує безкоштовне харчування для всіх учнів 1-4 класів. Фінансування програми буде здійснюватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Під час обговорення змін до бюджету на 2024 рік для фінансування сектору безпеки і оборони Верховна Рада проголосувала за нову бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти". На цю мету виділено 2 млрд гривень, і Кабінет Міністрів України вже розподілив ці кошти на засіданні минулої п’ятниці.

Гетманцев пояснив, що освітні заклади отримали можливість організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або у співпраці з кейтеринговими компаніями. Вимоги до харчування регулюються Постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305, яка містить оновлені норми споживання основних груп харчових продуктів та дотримання стандартів безпеки і якості.

"Головне завдання на зараз — відстежити, щоб необхідне фінансування на цю програму у достатньому обсязі було закладено у бюджет-2025", — зазначено в повідомленні.

Урядовець додав, що згідно з проєктом, поданим урядом до Верховної Ради 15 вересня, субвенція на це призначення закладена лише в обсязі 100 млн гривень, що є недостатнім для реалізації програми.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України розробило програму, яка повертатиме освітній процес на деокупованих територіях, починаючи від освтініх закладів до предметів навчання і книг.

Також ми писали, що Комітет освіти, науки та інновацій Верховної Ради України визнав недоцільним централізоване виготовлення медалей за кошти державного бюджету. На думку чиновників, медалі не відповідають реальним показникам якості освіти.