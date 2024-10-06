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Бесплатное питание в школах — учащиеся каких классов имеют право

6 октября 2024 15:54
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Бесплатное питание для школьников — что известно
Школьная столовая. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине стартует программа бесплатного питания для учащихся начальных классов. Раньше право на получение питания имели только дети льготных категорий.

Об этом рассказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в Telegram.

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Подробнее о бесплатном питании

Чиновник сказал, что до внедрения этой программы право на бесплатное питание имели только дети из льготных категорий, а расходы покрывались местными бюджетами. Это создавало неравенство, поскольку возможности местных бюджетов варьировались, и маленьким детям было сложно понять, почему одни получают бесплатные завтраки и обеды, а другие нет.

Инициатива президента Владимира Зеленского теперь обеспечивает бесплатное питание для всех учащихся 1-4 классов. Финансирование программы будет производиться за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

В ходе обсуждения изменений в бюджет на 2024 год для финансирования сектора безопасности и обороны Верховная Рада проголосовала за новую бюджетную программу "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений". На эту цель выделено 2 млрд гривен, и Кабинет Министров Украины уже распределил эти средства на заседании в прошлую пятницу.

Гетманцев объяснил, что образовательные учреждения получили возможность организовывать питание самостоятельно через аутсорсинг или в сотрудничестве с кейтеринговыми компаниями. Требования к питанию регулируются Постановлением Кабинета Министров Украины от 24 марта 2021 г. № 305, которое содержит обновленные нормы потребления основных групп пищевых продуктов и соблюдение стандартов безопасности и качества.

"Главная задача сейчас — отследить, чтобы необходимое финансирование на эту программу в достаточном объеме было заложено в бюджет-2025", — говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что согласно проекту, поданному Правительством в Верховную Раду 15 сентября, субвенция на это назначение заложена лишь в объеме 100 млн гривен, что недостаточно для реализации программы.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство образования и науки Украины разработало программу, которая будет возвращать образовательный процесс на деоккупированных территориях, начиная от образованных заведений до предметов обучения и книг.

Также мы писали, что Комитет образования, науки и инноваций Верховной Рады признал нецелесообразным централизованное изготовление медалей за средства государственного бюджета. По мнению чиновников, медали не отвечают реальным показателям качества образования.

школы питание дети Даниил Гетманцев школьники

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