Біткоїн 9 лютого різко злетів — коли коштуватиме 50 тис. доларів

Монети Bitcoin. Фото: Unsplash

9 лютого найпопулярніша криптовалюта Bitcoin (BTC) продовжує демонструвати стрімке зростання, зараз перебуває вище позначки 46 тис. доларів. Експерти стверджують, що це не межа і прогнозують зростання вище 50 тис. доларів.

Про це свідчать дані Coingecko.

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Згідно з інформацією Coingecko, BTC виріс на майже 4% порівняно з попереднім днем, до 46,413 тисячі доларів на момент підготовки даного матеріалу.

При цьому за день ціна на один момент підскочила навіть до 47 тис. доларів.

Таким чином, BTC зберіг зростання на 7% проти попередніх семи днів.

Варто зауважити, що день тому, 8 лютого, Bitcoin вперше майже за місяць зріс на 3,2%, до 45,6 тис. доларів. Востаннє криптовалюта торгувалась вище згаданого значення 12 січня.

Прогнози експертів щодо ціни на BTC

Як пише CNBC, торішня банківська криза в Сполучених Штатах пішла на користь Bitcoin, адже інвестори знову почали вкладатися в криптовалюту на тлі невизначеності з банками. Трейдери фіксують збільшення накопичення BTC за останні два тижні великими інвесторами, відомими як "кити".

За інформацією Bloomberg, експерти пов'язують зростання біткоїну з майбутнім халвінгом (скороченням винагороди за майнінг блоку вдвічі), що може відбутися у квітні. За прогнозом Керолайн Маурон з Orbit Markets, після халвінгу Bitcoin набере обертів і подолає "психологічно важливу" позначку у 50 тис. доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за прогнозами найпопулярніша криптовалюта Bitcoin (BTC) може невдовзі зрости до 100 тисяч доларів. Експерти криптовалютної індустрії стверджують, що для цього є серйозні передумови.

Також ми писали про те, що уряд ухвалив Національну стратегію доходів України на період з 2024 по 2030 роки. Вона виступає ключовою дорожньою картою для реформування податкової та митної систем країни та включає зміни в правилах оподаткування криптовалюти.