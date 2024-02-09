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Біткоїн стрімко дорожчає — відомо, коли перетне позначку $50 тисяч

9 лютого 2024 11:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Біткоїн 9 лютого різко злетів — коли коштуватиме 50 тис. доларів
Монети Bitcoin. Фото: Unsplash
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

9 лютого найпопулярніша криптовалюта Bitcoin (BTC) продовжує демонструвати стрімке зростання, зараз перебуває вище позначки 46 тис. доларів. Експерти стверджують, що це не межа і прогнозують зростання вище 50 тис. доларів.

Про це свідчать дані Coingecko.

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Згідно з інформацією Coingecko, BTC виріс на майже 4% порівняно з попереднім днем, до 46,413 тисячі доларів на момент підготовки даного матеріалу.

При цьому за день ціна на один момент підскочила навіть до 47 тис. доларів.

 

біткоїн
Джерело: Coingecko

Таким чином, BTC зберіг зростання на 7% проти попередніх семи днів.

Варто зауважити, що день тому, 8 лютого, Bitcoin вперше майже за місяць зріс на 3,2%, до 45,6 тис. доларів. Востаннє криптовалюта торгувалась вище згаданого значення 12 січня.

Прогнози експертів щодо ціни на BTC

Як пише CNBC, торішня банківська криза в Сполучених Штатах пішла на користь Bitcoin, адже інвестори знову почали вкладатися в криптовалюту на тлі невизначеності з банками. Трейдери фіксують збільшення накопичення BTC за останні два тижні великими інвесторами, відомими як "кити".

За інформацією Bloomberg, експерти пов'язують зростання біткоїну з майбутнім халвінгом (скороченням винагороди за майнінг блоку вдвічі), що може відбутися у квітні. За прогнозом Керолайн Маурон з Orbit Markets, після халвінгу Bitcoin набере обертів і подолає "психологічно важливу" позначку у 50 тис. доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за прогнозами найпопулярніша криптовалюта Bitcoin (BTC) може невдовзі зрости до 100 тисяч доларів. Експерти криптовалютної індустрії стверджують, що для цього є серйозні передумови.

Також ми писали про те, що уряд ухвалив Національну стратегію доходів України на період з 2024 по 2030 роки. Вона виступає ключовою дорожньою картою для реформування податкової та митної систем країни та включає зміни в правилах оподаткування криптовалюти.

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