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Биткоин стремительно дорожает — известно, когда пересечет отметку $50 тысяч

9 февраля 2024 11:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Биткоин 9 февраля резко взлетел — когда будет стоить 50 тыс. долларов
Монеты Bitcoin. Фото: Unsplash
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

9 февраля самая популярная криптовалюта Bitcoin (BTC) продолжает демонстрировать стремительный рост, сейчас находится выше отметки 46 тыс. долларов. Эксперты утверждают, что это не предел и прогнозируют рост свыше 50 тыс. долларов.

Об этом свидетельствуют данные Coingecko.

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Согласно информации Coingecko, BTC вырос почти на 4% по сравнению с предыдущим днем, до 46,413 тысячи долларов на момент подготовки данного материала.

При этом за день цена на один момент подскочила даже до 47 тыс. долларов.

 

биткоин
Источник: Coingecko

Таким образом, BTC сохранил рост на 7% против предыдущих семи дней.

Следует отметить, что день назад, 8 февраля, Bitcoin впервые почти за месяц вырос на 3,2%, до 45,6 тыс. долларов. В последний раз криптовалюта торговалась выше упомянутого значения 12 января.

Прогнозы экспертов по цене на BTC

Как пишет CNBC, прошлогодний банковский кризис в Соединенных Штатах пошел на пользу Bitcoin, ведь инвесторы снова начали вкладываться в криптовалюту на фоне неопределенности с банками. Трейдеры фиксируют увеличение накопления BTC за последние две недели крупными инвесторами, известными как "киты".

По информации Bloomberg, эксперты связывают рост биткоина с будущим халвингом (сокращением вознаграждения за майнинг блока вдвое), который может произойти в апреле. По прогнозу Кэролайн Маурон из Orbit Markets, после халвинга Bitcoin наберет обороты и преодолеет "психологически важную" отметку в 50 тыс. долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, по прогнозам, самая популярная криптовалюта Bitcoin (BTC) может вскоре вырасти до 100 тысяч долларов. Эксперты криптовалютной индустрии утверждают, что для этого есть серьезные предпосылки.

Также мы писали о том, что правительство приняло Национальную стратегию доходов Украины на период с 2024 по 2030 годы. Она выступает ключевой дорожной картой для реформирования налоговой и таможенной систем страны и включает изменения в правила налогообложения криптовалюты.

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