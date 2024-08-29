Нацбанк оновив порядок ведення касових операцій — що змінилось для бізнесу

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України оновив правила проведення касових операцій у національній валюті. Відтепер ФОПи та юридичні особи не зможуть отримувати готівку за розрахунками з громадянами, якщо переказ коштів здійснюється без відкриття рахунку.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку у середу, 28 серпня.

Читайте також:

Детальніше про зміни

Згідно з оновленими правилами, готівкові кошти, які громадяни переказують на користь ФОПів або юридичних осіб, повинні обов’язково зараховуватися платіжними сервісами на рахунки цих суб'єктів у безготівковій формі, за номером IBAN.

"Кошти спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок суб’єкта господарювання, лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою. Водночас для громадян жодних змін не відбулося, вони можуть розраховуватися за надані суб’єктами господарювання послуги та придбані в них товари як у безготівковій формі, так і готівкою, зокрема під час переказу коштів без відкриття рахунку", — йдеться в повідомленні.

Національний банк України пояснив, що нова норма сприятиме підвищенню прозорості платіжних операцій і зменшенню використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності, особливо для ухилення від оподаткування під час купівлі-продажу товарів.

Відповідні зміни були внесені до Положення про ведення касових операцій у національній валюті та набули чинності 29 серпня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 27 серпня 2024 року в Україні запровадили обмеження на карткові перекази. Національний банк встановив тимчасовий ліміт між фізособами на наступні пів року.

Ми також писали, що обмеження на карткові перекази можуть ускладнити роботу тіньової економіки, але водночас здатні спричинити незручності для добросовісних користувачів. Волонтери та підприємці, які часто здійснюють P2P перекази, можуть зіткнутися з потребою надавати додаткові докази законності своїх фінансових операцій.