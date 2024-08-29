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Бизнес не сможет получать наличные переводы от физлиц — запрет от НБУ

29 августа 2024 11:48
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Нацбанк обновил порядок ведения кассовых операций — что изменилось для бизнеса
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Национальный банк Украины обновил правила проведения кассовых сделок в национальной валюте. Теперь ФЛП и юридические лица не смогут получать наличные по расчетам с гражданами, если перевод средств осуществляется без открытия счета.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в среду, 28 августа.

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Подробнее об изменениях

Согласно обновленным правилам, наличные средства, которые граждане переводят в пользу ФЛПов или юридических лиц, должны обязательно зачисляться платежными сервисами на счета этих субъектов в безналичной форме по номеру IBAN.

"Средства сначала должны зачисляться на текущий или платежный счет субъекта хозяйствования, только после этого они могут быть выданы с этих счетов наличными. В то же время для граждан никаких изменений не произошло, они могут рассчитываться за предоставленные субъектами хозяйствования услуги и приобретенные у них товары как в безналичной форме, так и наличными, в частности, при переводе средств без открытия счета", — говорится в сообщении.

Национальный банк Украины пояснил, что новая норма будет способствовать повышению прозрачности платежных операций и уменьшению использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, особенно для уклонения от налогообложения при купле-продаже товаров.

Соответствующие изменения были внесены в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте и вступили в силу 29 августа.

Что еще стоит знать

Напомним, 27 августа 2024 года в Украине ввели ограничения на карточные переводы. Национальный банк установил временный лимит между физлицами на следующие полгода.

Мы также писали, что ограничения на карточные переводы могут осложнить работу теневой экономики, но в то же время способны вызвать неудобства для добросовестных пользователей. Волонтеры и предприниматели, часто осуществляющие P2P переводы, могут столкнуться с необходимостью предоставлять дополнительные доказательства законности своих финансовых операций.

НБУ ФЛП деньги бизнес наличка запрет предприниматели банковские счета

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