Пенсійні картки — Мінсоцполітики дало пояснення щодо блокування рахунків українців

Людина пенсійного віку біля банкомата. Фото: Unplush

У Міністерстві соціальної політики уточнили, кому загрожує ненадходження пенсійних коштів на банківські картки. Така норма стосується виключно громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають на тимчасово окупованих територій.

Про це йдеться у матеріалах Мінсоцполітики.

Читайте також:

"Замороження" карток пенсіонерів

Як зазначили у відомстві, останнім часом поширюється інформація про нібито замороження карток пенсіонерів, які ними не користуються, проте це не так, адже:

відповідні норми відсутні в українському законодавстві чи нормативних актах, що здійснюють регулювання сфери соцзабезпечення;

відомство немає повноважень та технічної можливості здійснювати вплив на банківську діяльність у питанні блокування банківських карток клієнтів.

У Міністерстві пояснили, що йдеться про інше. А саме — якщо пенсіонери, які є внутрішньо переміщеними особами, отримали відповідний статус до 24 лютого 2022 року, не користуються картками щонайменше шість місяців, і за карткою немає руху коштів, Пенсійний фонд продовжить нараховувати пенсію, однак до зʼясування обставин гроші не надходитимуть на карткові рахунки.

"Причина цього — те, що значна частина пенсіонерів з числа ВПО, зареєстрованих як ВПО до 24.02.2022 року, проживає на тимчасово окупованій території. В такій ситуації держава не має можливості оперативно зʼясовувати інформацію щодо того, чи власник картки не втратив до неї доступ (і нею згодом можуть скористатися шахраї) і чи є власник живим, адже під час війни ризики смерті чи зникнення людини, на жаль, зростають в рази", — наголосили у Мінсоцполітики.

У зв'язку з цим для продовження надходження грошових виплат, потрібне підтвердження факту того, що пенсіонер живий та має доступ до картки українського банку.

З огляду на це, інформація щодо можливого блокування банківської картки не відповідає дійсності. Водночас, для того, щоб спростити пенсіонерам, які перебувають на окупованих територіях, можливість підтвердження своєї особи, уряд істотно розширив способи проходження фізичної ідентифікації, додали у відомстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк" стягує "символічну" комісію щомісяця з банківських карток клієнтів, навіть якщо ті не користуються рахунком. У фінустанові пояснили, як діяти, щоб не втрачати гроші.

Також ми писали, шо клієнти державної фінустанови "Ощадбанк", які вимушено живуть за кордоном через війну, скаржаться на неможливість входу у новий застосунок. Проблеми виникли після його оновлення.