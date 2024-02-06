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Блокирование счетов украинцев — объяснение Минсоцполитики

6 февраля 2024 08:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсионные карты — Минсоцполитики дало объяснения по блокированию счетов украинцев
Человек пенсионного возраста возле банкомата. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве социальной политики уточнили, кому грозит непоступление пенсионных средств на банковские карты. Такая норма касается исключительно граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в материалах Минсоцполитики.

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"Заморозка" карт пенсионеров

Как отметили в ведомстве, в последнее время распространяется информация о якобы замораживании карт пенсионеров, которые ими не пользуются, однако это не так, ведь:

  • соответствующие нормы отсутствуют в законодательстве или нормативных актах, осуществляющих регулирование сферы соцобеспечения;
  • ведомство не имеет полномочий и технической возможности оказывать влияние на банковскую деятельность в вопросе блокирования банковских карт клиентов.

В Министерстве объяснили, что речь идет о другом. А именно — если пенсионеры, которые являются внутренне перемещенными лицами, получили соответствующий статус до 24 февраля 2022 года, не пользуются карточками не менее шести месяцев, и по карточке нет движения средств, Пенсионный фонд продолжит начислять пенсию, однако до выяснения обстоятельств деньги не будут поступать на карточные счета.

"Причина этого — то, что значительная часть пенсионеров из числа ВПЛ, зарегистрированных как ВПЛ до 24.02.2022 года, проживает на временно оккупированной территории. В такой ситуации государство не имеет возможности оперативно выяснять информацию о том, не потерял ли доступ держатель карты (и им впоследствии могут воспользоваться мошенники) и является ли владелец живым, ведь во время войны риски смерти или исчезновения человека, к сожалению, растут в разы", — подчеркнули в Минсоцполитики.

В связи с этим для продолжения поступления денежных выплат нужно подтверждение факта того, что пенсионер жив и имеет доступ к карточке украинского банка.

Учитывая это, информация о возможной блокировке банковской карты не соответствует действительности. В то же время, для того чтобы упростить пенсионерам, находящимся на оккупированных территориях, возможность подтверждения своего лица, правительство существенно расширило способы прохождения физической идентификации, добавили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, "ПриватБанк" взимает "символическую" комиссию ежемесячно с банковских карт клиентов, даже если те не пользуются счетом. В финучреждении объяснили, как действовать, чтобы не терять деньги.

Также мы писали, что клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк", вынужденно живущие за границей из-за войны, жалуются на невозможность входа в новое приложение. Проблемы возникли после его обновления.

пенсии
Ощадбанк
пенсионеры
банковские карты

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