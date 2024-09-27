Мікрокредити в Україні — борги громадян перевищили 14,5 млрд грн

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям (МФО) понад 14,5 млрд гривень. Це на 5,23 млрд гривень більше порівняно з початком року.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Скільки мікрокредитів взяли українці

Попри майже незмінну кількість виданих мікрокредитів, середня сума позики суттєво зросла і тепер становить 6 776 гривень. Це в 1,4 раза більше в порівнянні з аналогічним показником минулого року.

У першому півріччі 2024 року в Україні укладено 3 945 098 кредитних угод на загальну суму 26,7 млрд гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року кількість укладених договорів зросла на 1,5%.

Онлайн-позики стали основним форматом кредитування, адже 96% кредитів оформлюються через інтернет. Цього року щомісяця укладається близько 657 тисяч мікрокредитних угод, що значно менше, ніж у 2021 році, коли щомісячно укладалось 1,2 млн договорів — у 1,8 раза більше.

У першому кварталі 2024 року середня сума позики становила 6 875 гривень, але у другому кварталі вона трохи зменшилася. Більшість кредитів, а саме 62%, видаються на термін від трьох місяців до року, в той час як лише 17% позик оформлюються на період до одного місяця, а 8% позичальників беруть кредити на строк понад три роки.

Середня сума мікрокредитів. Джерело: Опендатабот

Як зросли борги українців перед МФО

За перше півріччя 2024 року борги українців перед мікрофінансовими організаціями зросли на 5,23 млрд гривень, досягнувши загальної суми 14,53 млрд гривень. Загальний обсяг боргу збільшився в 1,5 раза, а найбільший приріст — 3,4 млрд гривень, або 66% — припав на другий квартал року (квітень-червень).

Як зросла заборгованість по мікрокредитах в Україні. Джерело: Опендатабот

Що ще треба знати

Нагадаємо, українські військовослужбовці мають право не сплачувати відсотки та штрафи за банківськими кредитами за борги, що виникли після 24 лютого 2022 року. Також доступна реструктуризація заборгованості.

Ми також писали, що в державній фінустанові "ПриватБанк" пояснили, як клієнтам відмовитись від кредитного ліміту. З таким проханням звертаються самі українці, не бажаючи мати і натяку на можливість оформлення кредитів.