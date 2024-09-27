Микрокредиты в Украине — долги граждан превысили 14,5 млрд грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

По состоянию на 1 июля 2024 украинцы задолжали микрофинансовым организациям (МФО) более 14,5 млрд гривен. Это на 5,23 млрд гривен больше по сравнению с началом года.

Об этом сообщает Опендатабот.

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Несмотря на неизменное количество выданных микрокредитов, средняя сумма займа существенно выросла и теперь составляет 6 776 гривен. Это в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году.

В первом полугодии 2024 года в Украине заключено 3945098 кредитных соглашений на общую сумму 26,7 млрд гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество заключенных договоров возросло на 1,5%.

Онлайн-займы стали основным форматом кредитования, ведь 96% кредитов оформляются через Интернет. В этом году ежемесячно заключается около 657 тысяч микрокредитных соглашений, что значительно меньше, чем в 2021 году, когда ежемесячно заключалось 1,2 млн договоров — в 1,8 раза больше.

В первом квартале 2024 года средняя сумма займа составила 6 875 гривен, но во втором квартале она немного уменьшилась. Большинство кредитов, а именно 62%, выдаются на срок от трех месяцев до года, в то время как только 17% ссуд оформляются на период до одного месяца, а 8% заемщиков берут кредиты сроком более трех лет.

Средняя сумма микрокредитов. Источник: Опендатабот

Как выросли долги украинцев перед МФО

За первое полугодие 2024 года долги украинцев перед микрофинансовыми организациями выросли на 5,23 млрд гривен, достигнув общей суммы 14,53 млрд гривен. Общий объем долга увеличился в 1,5 раза, а наибольший прирост — 3,4 млрд гривен, или 66% — пришелся на второй квартал года (апрель-июнь).

Как выросла задолженность по микрокредитам в Украине. Источник: Опендатабот

Что еще нужно знать

Напомним, украинские военнослужащие имеют право не платить проценты и штрафы по банковским кредитам за долги, возникшие после 24 февраля 2022 года. Также доступна реструктуризация задолженности.

Мы также писали, что в государственном финучреждении "ПриватБанк" объяснили, как клиентам отказаться от кредитного лимита. С такой просьбой обращаются сами украинцы, не желая иметь и намека на возможность оформления кредитов.