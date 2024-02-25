Фінансист та інвестор Вільям Браудер. Фото: Ukrainian House Davos

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Путін обкрадає власну країну і зазнає величезних втрат — як економічних, так і людський — у війні проти України. Як йому це вдається, і чому він не може відступити.

На це питання відповів американський інвестор та ініціатор розслідування вбивства Магнітського Вільям Браудер.

Чому Путін не може відступити

Вільям Браудер боровся з Путіним один на один у справі вбивства Сергія Магнітського — юриста фонду Браудера, який виявив крадіжки податку на прибуток, сплаченого фондом в російський бюджет за підсумками 2006 року.

"Путін і близько 1000 людей навколо нього вкрали трильйон доларів у російської держави. Вони вкрали ті гроші, які мали бути витрачені на лікарні, школи, дороги, натомість були витрачені на яхти, літаки та вілли", — розповідає Браудер.

Після 15-річної боротьби у цій справі, Браудер розуміє Путіна як мало хто інший.

"Робити це протягом 23 років і за трильйон доларів - це все одно, що розлити бензин по землі Росії. І всі тільки й чекають сірника, щоб його підпалити. А Путін - людина, яка розуміє, що якщо він більше не буде при владі, то втратить гроші, які вкрав. Він потрапить до в'язниці і помре", — пояснює інвестор.

Браудер переконаний — ця війна не про розширення НАТО і зовсім не про розширення імперії. Це війна про Путіна, який панічно боїться втратити владу. І тому йому не можна відступати.

"300 000 жертв. 95% їхніх танків знищено. Хоча економіка не є безладною, і не дозволяйте нікому говорити вам протилежне. І Путін не відступить, він не може відступити. І тому абсолютно необхідно, щоб Україна перемогла. А щоб перемогти, Україні потрібні ресурси для цього", — каже Вільям Браудер.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба у Давосі назвав три основні шляхи фінансування України станом на зараз.

Тим часом Ентоні Блінкен наголосив на значних змінах у стратегічній обстановці з початку війни в Україні — зокрема, на значному послабленні Росії.