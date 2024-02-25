Почему Путин не отступит, несмотря на потери, — объясняет инвестор Браудер

Финансист и инвестор Уильям Браудер. Фото: Ukrainian House Davos

Мария Кагал Редактор международного отдела

Путин обкрадывает собственную страну и несет огромные потери — как экономические, так и человеческие — в войне против Украины. Как ему это удается и почему он не может отступить.

На этот вопрос ответил американский инвестор и инициатор расследования убийства Магнитского Уильям Браудер.

Почему Путин не может отступить

Уильям Браудер боролся с Путиным один на один по делу убийства Сергея Магнитского — юриста фонда Браудера, обнаружившего кражи налога на прибыль, уплаченного фондом в российский бюджет по итогам 2006 года.

"Путин и около 1000 человек вокруг него украли триллион долларов у российского государства. Они украли те деньги, которые должны были потрачены на больницы, школы, дороги, зато были потрачены на яхты, самолеты и виллы", — рассказывает Браудер.

После 15-летней борьбы по этому делу, Браудер понимает Путина как немногие другие.

"Делать это в течение 23 лет и за триллион долларов — это все равно, что разлить бензин по земле России. И все только и ждут спички, чтобы его поджечь. А Путин — человек, понимающий, что если он больше не будет у власти, то потеряет деньги, которые украл. Он попадет в тюрьму и умрет", — объясняет инвестор.

Браудер убежден, что эта война не о расширении НАТО и вовсе не о расширении империи. Это война о Путине, который панически боится потерять власть. И потому ему нельзя отступать.

"300 000 жертв. 95% их танков уничтожено. Хотя экономика не беспорядочна, и не позволяйте никому говорить вам обратное. И Путин не отступит, он не может отступить. И поэтому абсолютно необходимо, чтобы Украина победила. А чтобы победить, Украине нужны ресурсы для этого", — говорит Уильям Браудер.

Напомним, Дмитрий Кулеба в Давосе назвал три основных пути финансирования Украины по состоянию на данный момент.

Тем временем Энтони Блинкен отметил значительные изменения в стратегической обстановке с начала войны в Украине — в частности, значительное ослабление России.