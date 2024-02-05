Бюджет Німеччини 2024. Який дефіцит бюджету та як його будуть компенсувати

Бундестаг ФРН. Фото: zdf.de

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нещодавно німецькі парламентарі затвердили бюджет країни на 2024 рік. В ньому близько 7,6 мільярда євро виділено на військову підтримку України. При цьому фінансовий план на наступний рік виявився дефіцитним. Щоб покрити частину видатків, планується використовувати кошти, отримані із запозичень.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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"За" дефіцитний бюджет проголосували 388 депутатів із правлячої коаліції, "проти" — 279. На 2024 рік німецький уряд планує видатки у розмірі 476,81 мільярда євро. У рамках цієї суми близько 7,6 мільярда євро виділено на військову допомогу Україні. У процесі розробки бюджету на 2024 рік уряд ФРН ухвалив рішення скасувати існуючі понад 70 років пільги з дизелю та податків для фермерів.

Який дефіцит бюджету Німеччини-2024

Для фінансування видаткової частини бюджету німецькі депутати планують залучити 39 євро мільярдів через запозичення. Ця сума є максимумом, що встановлений так званим "борговим гальмом". "Боргове гальмо" закріплено законом ФРН і пов'язує управління боргами з економічними показниками країни.

Зараз загальний державний борг Німеччини становить приблизно 2,5 трильйони євро, причому ця сума збільшилася додатково на кілька сотень мільярдів євро в період пандемії коронавірусу та після вторгнення Росії до України. При цьому бюджет на 2024 рік планувалося ухвалити ще в грудні, але Федеральний конституційний суд Німеччини заборонив уряду використати виділені раніше 60 мільярдів євро, призначені для боротьби з пандемією коронавірусу, на інші потреби. Це і призвело до утворення багатомільярдного дефіциту бюджету, який тепер необхідно компенсувати шляхом запозичень.

Нагадаємо, у Німеччині ухвалили державний бюджет на 2024 рік. Голова бюджетного комітету Хельге Браун розповів, що дебати щодо бюджету на 2024 рік тривали 68 годин 35 хвилин.

Також ми писали, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Туди увійшла броньована техніка, боєприпаси, ракети і не тільки.