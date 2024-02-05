Бюджет Германии 2024. Какой дефицит бюджета и как его будут компенсировать

Бундестаг ФРГ. Фото: zdf.de

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно немецкие парламентарии утвердили бюджет страны на 2024 год. В нем около 7,6 миллиарда евро выделено на военную поддержку Украины. При этом финансовый план на следующий год оказался дефицитным. Чтобы покрыть часть расходов, планируется использовать денежные средства, полученные из заимствований.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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"За" дефицитный бюджет проголосовали 388 депутатов из правящей коалиции, "против" — 279. На 2024 год немецкое правительство планирует расходы в размере 476,81 миллиарда евро. В рамках этой суммы около 7,6 миллиарда евро выделено на военную помощь Украине. В процессе разработки бюджета на 2024 год правительство ФРГ приняло решение отменить существующие более 70 лет льготы на дизель и налоги для фермеров.

Какой дефицит бюджета Германии-2024

Для финансирования расходной части бюджета немецкие депутаты планируют привлечь 39 миллиардов евро посредством заимствований. Эта сумма является максимумом, установленным так называемым "долговым тормозом". "Долговой тормоз" закреплен законом ФРГ и связывает управление долгами с экономическими показателями страны.

Сейчас общий государственный долг Германии составляет около 2,5 триллиона евро, причем эта сумма увеличилась дополнительно на несколько сотен миллиардов евро в период пандемии коронавируса и после вторжения России в Украину. При этом бюджет на 2024 планировалось принять еще в декабре, но Федеральный конституционный суд Германии запретил правительству использовать выделенные ранее 60 миллиардов евро, предназначенные для борьбы с пандемией коронавируса, на другие нужды. Это и привело к образованию многомиллиардного дефицита бюджета, который теперь необходимо компенсировать путем заимствований.

Напомним, в Германии был принят государственный бюджет на 2024 год. Глава бюджетного комитета Хельге Браун рассказал, что дебаты по бюджету на 2024 год продолжались 68 часов 35 минут.

Также мы писали, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Туда вошла бронированная техника, боеприпасы, ракеты и не только.