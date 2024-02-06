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Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

6 лютого 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — категорії громадян, яким дадуть надбавку до 570 грн
Люди пенсійного віку. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У лютому 2024 року у деяких категорій людей літнього віку зростуть пенсії. Йдеться про отримання права на додаткові надбавки "за віком".

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Детальніше про додаткові надбавки "за віком"

Як зазначають у ПФУ, відповідні надбавки автоматично нараховують щомісяця, коли пенсіонер досягає визначеного віку, та сумуються із загальною пенсією.

При цьому надбавку починають нараховувати від дати досягнення пенсіонером певного віку — тобто, не з початку календарного місяця, а після дня народження громадянина, тому за перший місяць її можуть не виплатити повністю.

"Наприклад, 6 лютого пенсіонеру виповнилося 70 років, пенсію він отримує 17 числа. У лютому він отримає пенсійну виплату з урахуванням компенсації, встановленої з дати досягнення 70-ти років з 6 лютого. Відтак перша виплата буде неповною, а вже у березні пенсіонер зможе отримати 300 гривень", — пояснили у ПФУ.

За словами представників фонду, у 2024 році розмір вікових надбавок не змінився і становить:

  • для громадян віком від 70 до 74 років — 300 гривень;
  • віком 75 — 79 років — 456 гривень;
  • віком від 80 років — 570 гривень.

Існує ще одна умова отримання надбавки. Її не дадуть тим громадянам, загальний розмір пенсії яких перевищує 10,34 тис. грн.

Які ще є надбавки до пенсій

Також є можливості збільшення розміру пенсійних виплат за рахунок різних надбавок. А саме:

  • доплати у 150 грн за утримання дітей, якщо пенсіонер сам виховує дитину;
  • додаткової виплати за стаж в 1% від визначеної пенсії за кожен рік понаднормового страхового стажу;
  • додаткової доплати за особливі умови, яку можуть отримати пенсіонери з особливими потребами, та ті, кому понад 80 років, у 944 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про особливості надання виплат, з огляду на перебування багатьох громадян літнього віку за кордоном. Зокрема, уточнили, чи надається допомога родичам на поховання у разі смерті громадянина за межами країни.

Раніше повідомлялося, що в Україні щороку стають жорсткіші вимоги до страхового стажу для громадян літнього віку. У результаті у 2028 році, щоб вийти на пенсію, вимагатимуть щонайменше 35 років стажу, тоді як зараз потрібно мати 31 рік.

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пенсії
ПФУ
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Пенсійний Фонд

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