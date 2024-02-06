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Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

6 февраля 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — категории граждан, которым дадут надбавку до 570 грн
Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В феврале 2024 года у некоторых категорий людей пожилого возраста увеличатся пенсии. Речь идет о получении права на дополнительные надбавки "по возрасту".

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Детальнее о дополнительных надбавках "по возрасту"

Как отмечают в ПФУ, соответствующие надбавки автоматически начисляют ежемесячно, когда пенсионер достигает определенного возраста и суммируются с общей пенсией.

При этом надбавку начинают начислять с даты достижения пенсионером определенного возраста — то есть не с начала календарного месяца, а после дня рождения гражданина, поэтому за первый месяц ее могут не выплатить полностью.

"Например, 6 февраля пенсионеру исполнилось 70 лет, пенсию он получает 17 числа. В феврале он получит пенсионную выплату с учетом компенсации, установленной с даты достижения 70-ти лет с 6 февраля. Следовательно, первая выплата будет неполной, а уже в марте пенсионер сможет получить 300 гривен", — объяснили в ПФУ.

По словам представителей фонда, в 2024 году размер возрастных надбавок не изменился и составляет:

  • для граждан в возрасте от 70 до 74 лет — 300 гривен;
  • в возрасте 75 — 79 лет — 456 гривен;
  • в возрасте от 80 лет — 570 гривен.

Есть еще одно условие получения надбавки. Ее не дадут гражданам, общий размер пенсии которых превышает 10,34 тыс. грн.

Какие еще есть надбавки к пенсиям

Также есть возможность увеличения размера пенсионных выплат за счет разных надбавок. А именно:

  • доплаты в 150 грн за содержание детей, если пенсионер сам воспитывает ребенка:
  • дополнительной выплаты за стаж в 1% от определенной пенсии за каждый год сверхурочного страхового стажа;
  • дополнительной доплаты за особые условия, которую могут получить пенсионеры с особыми потребностями и кто старше 80 лет, в 944 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, Пенсионный фонд рассказал об особенностях предоставления выплат, учитывая пребывание многих граждан пожилого возраста за границей. В частности, уточнили, оказывается ли помощь родственникам на погребение в случае смерти гражданина за пределами страны.

Ранее сообщалось, что в Украине ежегодно ужесточаются требования к страховому стажу для граждан пожилого возраста. В результате в 2028 году, чтобы выйти на пенсию, потребуют не менее 35 лет стажа, тогда как сейчас нужно иметь 31 год.

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пенсии
ПФУ
деньги
Пенсионный Фонд

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