Реформа оборонки зачепить десять держпідприємств — що відомо

Військова техніка Укроборонпрому. Фото: Ukroboronprom

В Україні у рамках реформування вітчизняного оборонно-промислового комплексу корпоратизують 10 державних підприємств. Рішення про перетворення оборонних компаній на господарські товариства ухвалила наглядова рада Укроборонпрому.

Про це 5 лютого інформує пресслужба АТ "Укроборонпром".

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Корпоратизація оборонних підприємств

Як зазначається, після державної реєстрації товариствами з обмеженою відповідальністю стануть вісім оборонних підприємств, а акціонерними товариствами — два.

"Відсьогодні ми стали ще на крок ближче до остаточної трансформації держсектору української оборонки на сучасну зброярську компанію", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зауважили, що після завершення реєстрації в Україні налічуватиметься 38 корпоратизованих підприємств.

На переконання генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість" Германа Сметаніна, реформа "оборонки" допоможе у багатьох питаннях. Зокрема, сприятиме:

подальшому розвитку технологій та виробництва;

залученню у сферу інвестицій;

побудові спільних підприємств з приватними партнерами (зокрема, з міжнародними компаніями).

Це в підсумку дасть змогу ефективніше запобігати проявам корупції, переконаний посадовець.

Як зауважив голова наглядової ради Давід Ломджарія, Укроборонпром налаштований працювати якомога інтенсивніше та ефективніше, згідно з вимогами часу і завданнями, поставленими перед Товариством керівництвом держави. Йдеться про:

завершення трансформаційних реформ в оборонній промисловості;

побудову ефективного ризик-менеджменту та управління;

здійснення змін у масштабах компанії для зміцнення системи комплаєнсу, посилення підзвітності.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в акціонерному товаристві "Українська оборонна промисловість" було обрано нового голову наглядової ради 16 січня. Ним став Давід Ломджарія, який є представником держави від Міністерства оборони України.

Також ми писали, що у Міноборони розповіли, як виготовлятиметься форма для українських бійців. Відтепер до її виготовлення залучатимуть українських виробників. Це зумовить прозорість і зменшить корупцію.