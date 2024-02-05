Реформа оборонки коснется десяти госпредприятий — что известно

Военная техника Укроборонпрома. Фото: Ukroboronprom

В Украине в рамках реформирования отечественного оборонно-промышленного комплекса корпоратизируют 10 государственных предприятий. Решение о превращении оборонных компаний в хозяйственные общества принял наблюдательный совет Укроборонпрома.

Об этом 5 февраля информирует пресс-служба АО "Укроборонпром".

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Корпоратизация оборонных предприятий

Как отмечается, после государственной регистрации обществами с ограниченной ответственностью станут восемь оборонных предприятий, а акционерными обществами — два.

"С сегодняшнего дня мы стали еще на шаг ближе к окончательной трансформации госсектора украинской оборонки в современную оружейную компанию", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после завершения регистрации в Украине будет насчитываться 38 корпоратизированных предприятий.

По мнению генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность" Германа Сметанина, реформа "оборонки" поможет во многих вопросах. В частности, будет способствовать:

дальнейшему развитию технологий и производства;

привлечению в сферу инвестиций;

построении совместных предприятий с частными партнерами (в частности, с международными компаниями).

Это в итоге позволит эффективнее предотвращать проявления коррупции, убежден чиновник.

Как отметил глава наблюдательного совета Давид Ломджария, Укроборонпром настроен работать как можно интенсивнее и эффективнее, согласно требованиям времени и задачам, поставленным перед Обществом руководством государства. Речь идет о:

завершении трансформационных реформ в оборонной промышленности;

построении эффективного риск-менеджмента и управления;

осуществлении изменений в масштабах компании по укреплению системы комплаенса, усилению подотчетности.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в акционерном обществе "Украинская оборонная промышленность" был избран новый глава наблюдательного совета 16 января. Им стал Давид Ломджария, являющийся представителем государства от Министерства обороны Украины.

Также мы писали, что в Минобороны рассказали, как будет производиться форма для украинских бойцов. Теперь к ее изготовлению будут привлекать украинских производителей. Это обусловит прозрачность и уменьшит коррупцию.