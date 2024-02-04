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Дохід очільника Київської ОВА перевищив середній рівень — дані декларації

4 лютого 2024 15:34
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Ірина Шпак
редактор
Скільки заробив очільник Київської ОВА у прокуратурі —дані декларації
Очільник КОВА Руслан Кравченко. Фото: ITV
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У колишнього керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області Руслана Кравченка дохід за 2022 рік склав понад 1,2 млн гривень, що перевищує середній рівень у порівнянні з іншими чиновниками на аналогічних посадах. Нині він займає посаду очільника Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

Про доходи Руслана Кравченка йдеться у декларації системи Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Детальніше про доходи Кравченка

У системі НАЗК зареєстрована декларація чинного начальника Київської ОВА Руслана Кравченка за 2022 рік. У той час він ще працював керівником Бучанської окружної прокуратури Київської області, а на посаду очільника Київської області він був призначений у 2023 році.

Згідно з декларацією, у 2022 році Кравченко отримав понад 1,2 млн гривень на посаді керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області, а це більше 100 тис. гривень на місяць. У той час його колеги таких грошей не отримували. 

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Доходи Руслана Кравченка та його дружини. Джерело: скриншот

Дружина Руслана Кравченка Олена Шкробанець на той час працювала в Офісі генерального прокурора і заробила у 2022 році майже 840 тис. гривень. Кравченко у декларації за 2022 рік вказав 35 тис. доларів готівкою, а його дружина — 18 тис. доларів.

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Грошові активи Руслана Кравченка та його дружини. Джерело: скриншот

Очільник КОВА разом зі своєю дружиною у 2022 році проживав у київській квартирі родича останньої. У Шкробанець також є квартира площею 89 кв. метрів у столиці. Дружина Кравченка також володіє двома нежитловими приміщеннями площею понад 100 кв. метрів у Чернівцях.

У свою чергу дружина чинного очільника Київщини у 2022 році користувалась автомобілем "INFINITI" QX70, що також належить її родичці. На Оксану Шкробанець також записано "Mercedes-Benz" C250 2013 року випуску.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський опублікував інформацію про свої фінансові декларації за 2021 та 2022 роки. До кінця 2022 року грошові заощадження родини Зеленського зменшилися на майже 1,8 мільйона гривень.

Також ми писали про те, що міністр оборони України Рустем Умєров оприлюднив декларацію про майно і доходи за 2023 рік. Стало відомо, що минулого року його дохід становив понад 5,5 млн грн. 

Ще ми повідомляли, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив електронну декларацію про майно та доходи за 2022 рік. Увесь дохід політика за той час склала заробітна плата.

декларація
Київ
зарплати
гроші
доходи

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