Сколько заработал глава Киевской ОВА в прокуратуре — данные декларации

Глава КОВА Руслан Кравченко. Фото: ITV

У бывшего руководителя Бучанской окружной прокуратуры Киевской области Руслана Кравченко доход за 2022 год составил более 1,2 млн. гривен, что превышает средний уровень по сравнению с другими чиновниками на аналогичных должностях. В настоящее время он занимает должность главы Киевской областной военной администрации (КОВА).

О доходах Руслана Кравченко говорится в декларации системы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Читайте также:

Подробнее о доходах Кравченко

В системе НАПК зарегистрирована декларация действующего начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко за 2022 год. В то время он еще работал руководителем Бучанской окружной прокуратуры Киевской области, а на должность руководителя Киевской области был назначен в 2023 году.

Согласно декларации, в 2022 году Кравченко получил более 1,2 млн гривен в должности руководителя Бучанской окружной прокуратуры Киевской области, а это более 100 тыс. гривен в месяц. В то время его коллеги такие деньги не получали.

Доходы Руслана Кравченко и его супруги. Источник: скриншот

Жена Руслана Кравченко Елена Шкробанец в то время работала в Офисе генерального прокурора и заработала в 2022 году около 840 тыс. гривен. Кравченко в декларации за 2022 год указал 35 тыс. долларов наличными, а его жена — 18 тыс. долларов.

Денежные активы Руслана Кравченко и его супруги. Источник: скриншот

Глава КОВА вместе со своей женой в 2022 году проживал в киевской квартире родственника последней. У Шкробанец также есть квартира площадью 89 кв метров в столице. Жена Кравченко также владеет двумя нежилыми помещениями площадью более 100 кв метров в Черновцах.

В свою очередь жена действующего главы Киевщины в 2022 году пользовалась автомобилем "INFINITI" QX70, также принадлежащим ее родственнице. На Оксану Шкробанец также записано "Mercedes-Benz" C250 2013 года выпуска.

Что еще нужно знать

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал информацию о своих финансовых декларациях за 2021 и 2022 годы. К концу 2022 года денежные сбережения семьи Зеленского уменьшились почти на 1,8 миллиона гривен.

Также мы писали о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров обнародовал право на имущество и доходы за 2023 год. Стало известно, что в прошлом году его доход составил более 5,5 млн грн.

Еще мы сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль обнародовал электронную декларацию об имуществе и доходах за 2022 год. Весь доход политика за это время составила заработная плата.