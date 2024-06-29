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Доходи дербюджету збільшились — скільки коштів надійшло у червні

29 червня 2024 15:41
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
В Україні збільшились доходи держбюджету — на скільки та чому
Українські гривні. Фото: bank.gov.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

До загального фонду державного бюджету України у червні надійшло 143,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Це на 12,3% більше від запланованого. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Детальніше про надходження до дербюджету в червні

У червні надходження платежів від Державної податкової служби надійшли в обсязі 96,7 млрд грн, зокрема:

  • 30,1 млрд грн — від податку на додану вартість;
  • 28,7 млрд грн — від дивідендів та частини чистого прибутку;
  • 17,5 млрд грн — від податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 11,5 млрд грн — від акцизного податку;
  • 5,4 млрд грн — від податку на прибуток підприємств;
  • 3,2 млрд грн — від рентної плати.

Платежі від Держмитслужби склали 43,2 млрд грн.

"Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету за оперативними даними становить 112,3% (+ 15,7 млрд грн)", — йдеться в повідомленні.

У цілому за червень 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 228,6 млрд грн від податків, зборів та інших платежів.

Також було зареєстровано надходження приблизно на суму 43,2 млрд грн у вигляді єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фондів пенсійного та соціального страхування.

Що ще треба знати

Нагадаємо, український уряд має намір реструктуризувати зовнішній борг обсягом близько 20 млрд доларів, однак кредитори відкидають запропоновані  варіанти погашення. Відомо деякі деталі пропозицій та можливі наслідки у разі відсутності компромісу.

Ми також писали, що у державному бюджеті України не вистачає 5 млрд доларів, необхідних на закупівлю зброї. Такий розрив стався через те, що останні пів року допомога Заходу була мінімальною.

держбюджет
Мінфін
податки
доходи
бюджет

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